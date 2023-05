Ceny nemovitostí klesají, nájemné naopak zdražuje, vyplývá z průzkumu PriceHubble. Za kolik pořídíte byt ve vašem krajském městě?

Bydlet ve svém – sen mnoha Čechů, který se v poslední době vinou aktuálních ekonomických podmínek vzdaluje čím dál rychleji. Nebo snad ne? Inu, jak se to vezme. Dle přední světové společnosti PriceHubble specializující se na datově orientovaná řešení v oblasti realitních a finančních trhů platí spíše druhá varianta. Vyplývá to z její analýzy, která se zaměřuje na situaci mezi lety 2021 až 2023 a kterou má redakce Euro.cz exkluzivně k dispozici.

Podle této zprávy ceny tuzemských bytů za poslední rok ve většině krajských měst poklesly. Největší cenový propad u bytových jednotek o rozloze do 70 metrů čtverečních byl zaznamenán přitom v Ostravě. Za jeden metr podlahové plochy tam nyní zájemci zaplatí 41 100 korun, ačkoliv ještě vloni to bylo o 7700 korun víc. Podobně rychlým tempem, tedy kolem 15 procent, se ceny snížily rovněž v Pardubicích, kde se takový byt dá aktuálně pořídit za 69 100 korun za metr čtvereční. A zlevnilo i Brno a Praha, dvě největší a zároveň i tradičně nejdražší města v Česku, co se bydlení týče.

V Praze menší byty meziročně zlevnily o 6,1 procenta. Autor: PriceHubble

V případě moravské metropole klesly ceny z loňských sto třinácti na rovných sto tisíc korun za čtvereční metr, tedy přesně o 11,5 procenta. V Praze byl tento cenový propad sice o něco menší, ale i tak celkem znatelný. Činil 6,1 procenta, což v absolutních číslech znamená pokles z loňských 131 tisíc na současných sto třiadvacet.

„Z výsledků výzkumu je zřejmé, že prodejní ceny ve většině republiky dosáhly za sledované dva roky svého maxima v dubnu 2022. Naprostá většina prodejních cen v obou kategoriích klesla od minulého dubna dolů,“ potvrdil redakci Vladislav Kochetov, generální ředitel společnosti PriceHubble pro Českou republiku a Slovensko. Jedinou výjimku podle něj představují Karlovy Vary, kde prodejní ceny bytů do 70 metrů čtverečních meziročně stagnovaly.

Pokles naznačuje, že vysoké ceny nemovitostí nemusí trvat věčně

Karlovy Vary byly výjimkou, i pokud jde o bytové jednotky od 70 do 130 metrů čtverečních, tentokrát však spolu se Zlínem. V obou těchto krajských městech se totiž inkriminované byty nyní, na rozdíl od zbytku republiky, prodávají dráž než vloni. V prvním případě jsou ceny za čtvereční metr podlahové plochy vyšší o celá tři procenta, respektive 1600 korun, v tom druhem pak o pětistovku.

A naopak, nejvíce tyto nemovitosti zlevnily v Českých Budějovicích (o 17 procent), Ústí nad Labem (15,9 procenta) a Jihlavě (10,9 procenta). Poměrně dost ušetří letos zájemci o vlastní bydlení též v Brně, neboť i zde větší byty zlevnily takřka o desetinu – aktuálně tu jeden metr čtvereční vyjde na částku 87 100 korun. V Praze bylo avizované zlevnění spíše menšího charakteru, konkrétně ceny poklesly o 2,5 procenta na současných 116 tisíc za metr.

Nejvíc meziročně větší byty zlevnily v Českých Budějovivích. Autor: PriceHubble

Zároveň je potřeba podotknout, že i když v kontextu uplynulého roku a půl šla hodnota nemovitostí obecně vzato dolů, srovnání aktuálních cen s těmi z roku 2021 vyznívá pro potenciální kupce o něco hůř. „Inflace, válka na Ukrajině, nedostatek stavebních materiálů a další faktory ženou ceny nemovitostí neustále nahoru. Meziroční pokles ovšem naznačuje, že si na vysoké ceny nemovitostí nemusí Češi zvykat. Ač je nepravděpodobné, že by ceny bytů klesly na úroveň před nástupem pandemie, pozorovatelné snížení od minulého roku je jistě pozitivním ukazatelem,“ nechal se slyšet Kochetov a dodal: „Pozoruhodné například je, že prodejní ceny bytů se za poslední dva roky nezvedaly tak výrazně v nejdražším městě, v Praze. Navýšení cen činilo necelých 11 procent, což je méně než momentální 12,7procentní meziroční inflace. Prodejní ceny bytů mnohem významněji rostly například v Olomouci, kde ceny za menší byty narostly až o necelou jednu třetinu, respektive o 29,6 procenta.“

Nájemné zdražilo i o více než třetinu

Zatímco prodejní ceny tuzemských bytů meziročně poklesly, nájemné se naopak zvyšuje. A to obecně vzato celkem lineárně. Například v Praze vzrostlo ve srovnání s loňskem v případě menších bytových jednotek o 9,2 procenta na současných 378 korun za metr čtvereční. Pakliže by se ale vzal v potaz rok 2021, vystřelilo nájemné o znatelných 38,9 procenta, což je nejvíce ze všech krajských měst v republice.

O více než čtvrtinu si musejí připlatit rovněž nájemníci v Brně, kde se jim tato nákladová položka za poslední dva roky zvedla v průměru o 67 korun za metr (26,5 procenta). Následovaly Karlovy Vary (24,4 procenta) a Plzeň (22,8 procenta).

A podobné to bylo i v případě bytů od 70 do 130 metrů čtverečních – i zde, pokud jde o ceny nájmů, jednoznačně nejvíce podražila Praha, a to jak meziročně, tak v porovnání s rokem 2021. Před dvěma lety si majitelé za pronájem takovéto bytové jednotky říkali v průměru 229 korun za metr, dnes je to bezmála o stovku víc, konkrétně 315 korun. Meziročně naopak ceny klesly pouze v několika městech, a sice ve Zlíně (o 2,5, procenta), Ostravě (o 2,4 procenta), Karlových Varech (o 1,3 procenta) a Plzni (o 1,2 procenta).

„Silná inflace a aktuální nepříznivá situace na hypotečním trhu nedávají lidem velkou šanci na zařízení, ať už vlastního bydlení, či koupi nemovitosti na investici. Výsledkem je větší poptávka po pronájmech, jež žene ceny bytů nejen v krajských městech, ale po celé republice nahoru,“ uzavřel Kochetov.