Ceny kryptoměn opět porostou. Otazníkem zůstává, kdy, píše ve svém komentáři odborník na kryptotrhy Neuberger

Ve svém komentáři pro Euro.cz se Neuberger zamýšlí nad současným stavem trhu jako takového, vysvětluje příčiny párů některých předních kryptoměn a nastiňuje další možný vývoj jejich cen.

Od počátku dubna klesá kapitalizace kryptoměnového trhu. Čísla ukazují na pokles z hodnoty 2,1 bilionu dolarů na 1,1 bilionu, což jsou částky, které jsme naposledy viděli v červenci 2021. Tato data značí odliv kapitálu z kryptoměn, jenž následně způsobuje i pokles jejich cen. Propady však zaznamenaly i jiné trhy, například akciové – index S&P 500 poklesl za poslední měsíc o 7,5 procenta.

Souběh globálních problémů

Na začátku je třeba poznamenat, že celé odvětví má za sebou dlouhé období růstu. Jednotlivé cykly se zpravidla opakují, přičemž my jsme nyní svědky přechodu do takzvaného medvědího trhu – to znamená, že vývoj trhu má spíše sestupnou tendenci. Cyklus se v určitých intervalech střídá s trhem býčím, který představuje naprostý opak.

Takto se za poslední rok vyvíjela kapitalizace trhu s kryptoměnami. Zdroj: Coinmarketcap.com Takto se za poslední rok vyvíjela kapitalizace trhu s kryptoměnami. Zdroj: Coinmarketcap.com

Na finančních trzích se aktuálně projevuje souběh několika globálních problémů. Mezi ty se řadí ochromení ekonomiky vlivem pandemie covidu-19 či jejich následné přefouknutí a nástup inflace. Finanční trhy tak zažily velké poklesy napříč celým světem.

U značné části investorů nyní začal převládat strach, a proto se rozhodli svoje prostředky vybírat. Jejich důvěru také výrazně narušil pád kryptoměny Luna a stablecoinu TerraUSD (UST) fungujícího na blockchainu Luny, jehož původní myšlenkou bylo udržení stability kryptoměny navázáním na jinou kryptoměnu. Řečeno jinak, UST držela cenu vůči dolaru v kurzu 1:1 a její krytí zajišťoval právě algoritmický mechanismus blockchainu Luna.

Algoritmus v pozadí však nebyl dost robustní, což způsobilo nestabilitu UST a odchýlení její ceny od stejného kurzu s americkým dolarem. To mezi investory a držiteli Luny vyvolalo paniku. Během pár dní proto její cena spadla o stovky procent.

Kryptoměny jsou u investorů stále v oblibě

Výše zmíněné faktory mohou mít delší setrvačnost. To znamená, že propady, které jsme viděli na těchto trzích, nemusí být poslední. Aktuálně můžeme na bitcoinu pozorovat silný support na hodnotě 28 800 dolarů. Ta je i z historického hlediska hranicí, od které se naposledy odrazil ke svému růstu a postupně se vyšplhal až na nové maximum. V případě, že bude bitcoin delší dobu pod touto hodnotou, může to znamenat další pokračování poklesu.

Bitcoin zažívá v průběhu května strmý pád. Zdroj: Coinmarketcap.com Bitcoin zažívá v průběhu května strmý pád. Zdroj: Coinmarketcap.com

Kapitalizace trhu mezitím lehce stoupá, aktuálně činí okolo 1,3 miliardy dolarů. Zájem investorů roste, světovému dění navzdory. Důvodem mohou být i ceny, které dlouhodobější investoři vnímají jako zajímavou možnost k nákupu, a případné průměrování hodnot jejich kryptoměn.

Investovat nejlépe dlouhodobě a po menších částkách

Investice do kryptoměn se považují za ty rizikovější. Trh je poměrně volatilní, což může pro nezkušeného investora představovat velkou překážku. Zkušení a pravidelní investoři však berou tyto cenové propady jako příležitost. Do svého portfolia tak vydatně nakupují, přičemž v žertu říkají, že kupují ,ve slevě‘.

Tradičně se doporučuje nevstupovat do kryptoměn s vidinou rychlého zbohatnutí. Naopak doporučením je volit spíše dlouhodobější strategii a menší kapitál, jehož ztráta nebo výkyv nemůže dostat investora do finančních problémů. Podobné chování trhu se dalo zaznamenat například na přelomu roku 2017 a 2018. Kryptoměny mají své cykly, během kterých je možné sledovat velký nárůst a poté korekci, jež trhu pomáhá nabrat síly do cyklu dalšího.

Regulace kryptoměn už v roce 2024

Obliba kryptoměn v poslední době roste. Společně s tím se ale zvyšuje zájem vlád a států tuto oblast regulovat. S narůstajícími čísly přibývá též počet podvodů, které jen v roce 2021 dosáhly hodnoty 14 miliard dolarů. Regulace by měly pomoci k jednodušší adopci kryptoměn širokou veřejností. Díky tomu by se měl zvýšit přítok kapitálu a kapitalizace trhu.

Bude také bezpečnější na trh vstoupit, což přináší příležitost i pro velké institucionální hráče. V rámci EU se aktuálně řeší regulace MiCA (Markets in CryptoAssets). V České republice a dalších členských zemích EU by měla tato legislativa a s ní spojená regulace vstoupit v platnost v roce 2024.