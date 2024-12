Budoucnost placení patří kryptu a biometrii, říká technický ředitel MoroSystems Teichmann

Způsoby, kterými každý den platíme, se neustále mění. Klasické metody rychle ustupují a nahrazují je modernější alternativy. Když se zamyslím, proč tomu tak je, napadají mě dva důvody.

Tím prvním je přirozený technologický pokrok, který v posledních letech nápadně zrychluje a umožňuje nám platit jednoduše, rychle a spolehlivě. Už řadu let jsme například zvyklí zaplatit objednávku na e-shopu pouhým kliknutím, než abychom v online bankovnictví složitě vypisovali číslo účtu. Tím druhým je pragmatická snaha obchodníků minimalizovat transakční poplatky.

Karty nemizí, jen ty plastové

V současnosti pozoruji jeden hlavní trend: drtivá většina tradičních platebních metod se digitalizuje a tokenizuje. Vezměte si například plastové platební karty. Ačkoli každý z nás má stále zřejmě jednu či dvě v peněžence, dnes už běžně můžeme využívat mnoho různých alternativ. Platit lze například její tokenizovanou verzí v mobilním telefonu nebo chytrých hodinkách, které nejspíš používáte formou Apple či Google Pay. Díky tomu můžete ochránit svoji skutečnou kartu, jelikož tokenizace nahrazuje jedinečným identifikátorem citlivé údaje karty jako CVV kód. Některé banky nabízejí i čistě virtuální karty, jež existují pouze v digitální formě v mobilní aplikaci, a mohou být dokonce na jedno použití.





Zajímavým fenoménem jsou také platební metody založené na principu account-to-account (A2A). Ty umožňují převést peníze mezi bankovními účty plátce a příjemce a zákazníka i obchodníka, zbavit je závislosti na zprostředkovatelích jako VISA nebo Mastercard a snížit oběma stranám náklady na transakce. Navíc díky otevřenému bankovnictví a okamžitým platbám se tato technologie stává stále dostupnější. Dobrým příkladem této metody je služba Cvak od Airbank nebo nizozemská služba iDEAL.

Firmy chtějí platit kryptem

Do popředí zájmu se také stále více dostávají kryptoměny a blockchainové technologie. Ty postupně nacházejí uplatnění v mnoha specifických případech, například při nákupu dražších statků. Bohužel přes snahy řady společností, jako jsou Coinmate či Confirmo, hledí většina bank na kryptoměny stále skrz prsty.

Pro firmy, které by svým zákazníkům rády platbu kryptem nabídly, je to poměrně velký problém, což vidíme v případě některých našich zákazníků. Obávají se totiž, že jim banky obstaví účty a znemožní další podnikání.

Já osobně si myslím, že by důležitou roli v jejich adopci mohla sehrát nová evropská regulace MiCA. Ta kryptoměnám dává jasný právní rámec a má potenciál tyto alternativní platby v očích bank legitimizovat. Současně však vidím, že se ledy prolamují, a dokonce i tradiční instituce začínají blockchainové technologie testovat. Například Centrální depozitář cenných papírů dnes zkouší DLT (distributed ledger technology), neboť v nich vidí potenciál, jak ušetřit čas a v konečném důsledku provozní náklady. Zároveň se objevuje využití tokenizace standardních měn, jako jsou dolary nebo eura, které firmám prokazatelně snižuje náklady a zrychluje vypořádání u přeshraničních plateb.

Zaplatit mávnutím ruky

Velké pozornosti se v posledních letech těší rovněž biometrie. Vezměte si například technologii Amazon One. Ta umožňuje platit pouhým mávnutím dlaně nad skenerem, který snímá individuální rysy dlaně, jako jsou tvar, žíly a další biometrické markery jedinečné pro každého člověka. A ani po milionu provedených autorizací Amazon nenahlásil, že by došlo k jediné chybě. To jasně ukazuje, že biometrické platby mohou být nejen uživatelsky pohodlné, ale i bezpečné.

V budoucnu nicméně vidím ještě přímočařejší řešení. V Asii, především Číně, už dnes můžete zaplatit i rozpoznáním obličeje nebo oční duhovky. Ačkoli je situace v Evropě vzhledem k výrazně přísnější ochraně osobních údajů složitější, i zde spatřuji směrem k těmto metodám určitý posun. Ovšem přestože biometrii osobně fandím, soudím, že bude důležité najít rovnováhu mezi uživatelským komfortem a bezpečností. První registrace by například měla proběhnout za přísného ověření na pobočce banky. Následné používání při placení by naopak mělo být velmi jednoduché. Proto si například nemyslím, že je nutné používat tyto technologie na běžných platebních kartách, se kterými většina lidí chce platit především rychle.

Myslím si, že platby nebudou v budoucnu znamenat pouze jednu technologii, ale spíše nabídnou celý ekosystém různých řešení vhodných pro konkrétní situace. Ať už půjde o návštěvu kavárny, nebo tokenizovanou investici do nemovitosti, v každém případě bude důležité vhodně zkombinovat uživatelskou přívětivost a bezpečnost.