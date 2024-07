Bohatnou díky válečné ekonomice. Dvanáct ruských oligarchů za poslední rok a čtvrt vydělalo přes bilion rublů

Ruská válečná ekonomika sice do velké míry vysává tamní státní rozpočet, mnozí lidé ale ze stávající situace výrazně těží. Patří k nim především významní ruští oligarchové, jejichž bohatství podle Bloombergu v posledních měsících zásadně vzrostlo. Celkem 12 prominentních podnikatelů totiž za celý rok 2023 a za první čtvrtletí roku 2024 získalo na dividendách dohromady více než jeden bilion rublů (zhruba 268 miliard korun).

Nejvyšší dividendy obdrželi exportéři nejrůznějších komodit, kterým se dařilo hlavně díky novým obchodním partnerům. Ještě před zahájením invaze na Ukrajinu pocházeli klíčoví zákazníci těchto firem převážně z Evropy, poté ale bylo Rusko nuceno přesunout těžiště svého obchodu na východ do Číny, Indie a dalších zemí.

Na seznamu jsou i Putinovi známí

Vůbec největším příjemcem dividend se stal Vagit Alekperov, významný akcionář a bývalý prezident ropného gigantu Lukoil, který si za 15 měsíců polepšil o 186 miliard rublů (necelých 50 miliard korun). Došlo k tomu navzdory skutečnosti, že se nachází na sankčním seznamu Spojeného království a Austrálie.





Druhý největší výdělek ve výši 148 miliard rublů (asi 39 miliard korun) získal Alexej Mordašov, předseda představenstva a hlavní akcionář ocelářské společnosti Severstal. I na něj byly přitom uvaleny sankce ze strany Spojených států amerických, Spojeného království a Evropské unie. Na třetí místo se pak s dividendami ve výši 121 miliard rublů (přibližně 32 miliard korun) dostal šéf ocelářské společnosti Novolipetsk Steel Vladimir Lisin.

Z dalších významných jmen se na seznamu objevili i dlouholetý spojenec ruského vůdce Vladimira Putina Gennadij Timčenko nebo Taťána Litviněnková, na kterou převedl akcie chemické firmy PhosAgro její manžel Vladimir, jenž několik let vedl Putinovu volební kampaň.

Oligarchové se bojí vyšších daní

Vyplácení vysokých dividend jednoznačně dokládá, že největší ruské společnosti se současnému stavu věcí v zemi dokázaly přizpůsobit. Firmy jsou totiž i nadále v zisku, a to navzdory útočné válce, které vedla k mezinárodní izolaci Ruska ze strany mnoha západních států.

Podle mnoha odborníků ale situace zdaleka není tak růžová, jak by se mohlo z výše dividend zdát. Třeba Ruské centrum pro makroekonomické analýzy a krátkodobé prognózy varovalo, že pokud dojde ke zvýšení úrokových sazeb, ekonomika země by se mohla v druhé polovině letošního roku ochladit, ba dokonce i dostat do krize.

Zvýšení úrokových sazeb už přitom signalizovala šéfka Ruské centrální banky Elvira Nabiullinová, podle níž to bude pravděpodobně nutné kvůli vysoké inflaci. Ta v zemi v letošním květnu dosáhla hodnoty 8,3 procenta, což je výrazně nad oficiálním čtyřprocentním cílem. A i další ekonomové pak potvrzují, že následující měsíce budou komplikované.

„Ruská ekonomika může ve druhé polovině letošního roku a v roce 2025 čelit značným problémům, které mohou přimět vládu ke zvýšení daní. I z tohoto důvodu jsou současné dividendy tak vysoké. Pro majitele firem je totiž lepší vzít si své peníze hned než riskovat, že je příští rok ztratí na daních,“ vysvětlil Chris Weafer, výkonný ředitel společnosti Macro-Advisory Ltd.