Bergerův Mediaboard expanduje do Slovinska. Zahraniční tržby by již letos měly přesáhnout jeho příjmy v Česku

Seznam jejích klientů zahrnuje taková jména, jakými jsou IKEA, Samsung, HBO, Hyundai nebo Deloitte. Na českém trhu je od roku 2015, přičemž za tu dobu stihla expandovat do dalších tří zemí. Vlastně čtyř, neboť nyní se ke Slovensku, Polsku a Chorvatsku přidává rovněž sousední Slovinsko.
Řeč je o tuzemské technologické společnosti Mediaboard podnikatele Tomáše Bergera, která se specializuje na poskytování nástrojů pro mediální monitoring, analýzu a měření dopadu PR. Firma se v minulosti hned dvakrát umístila v prestižním žebříčku Deloitte Technology Fast 50, jenž mapuje nejrychleji rostoucí technologické společnosti v Evropě. A aktuální rozšíření působnosti na slovinský trh budiž toho dalším nepřímým důkazem.
„Expanze do dalších evropských zemí se odráží od našeho úspěchu na Slovensku, kde jsme se za sedm let působení dokázali stejně jako v Česku vypracovat do pozice jedničky celého trhu. Po roce a čtvrt působení v Polsku a Chorvatsku máme nakročeno k tomu, abychom to v obou zemích zvládli ještě rychleji,“ prozrazuje Berger z pozice šéfa Mediaboardu redakci Euro.cz jako první.
Zahraničí by již letos mělo generovat větší tržby než Česko
S expanzemi na zahraniční trhy začali v Mediaboardu již před osmi lety, tedy pouhé tři roky po svém vzniku. Nyní tamní týmy čítají každý desítky zaměstnanců a obsluhují desítky, ba někde i stovky klientů. Mezi ně se řadí jak státní instituce, tak globální korporace či malé a střední podniky.
Příjmy ze zahraničních trhů zaujímají v současnosti již 30procentní podíl na celkových tržbách společnosti. Ambice vedení Mediaboardu nicméně sahají ještě výš, neboť Berger dává veřejně najevo, že by chtěl, aby už letos byly vyšší než příjmy realizované v Česku.
Řízeno z Česka s pobočkou v Lublani
Co se nabízených služeb týče, ty budou ve Slovinsku stejné jako na domácím trhu. Vedle komplexního all-in-one monitoringu médií mají mít klienti české společnosti možnost využít i pokročilé analytické nástroje usnadňující každodenní reporting a práci s mediálními výstupy, včetně platformy Mediaboard Connect a AI asistent MAIA. Ten dokáže pomoci především s rutinními úkoly a umožní mediální analýzu na míru potřebám konkrétní značky. Vítanou službou ale dozajista bude i unikátní metrika PRIMe, jež vyhodnocuje efektivitu kampaní a prostřednictvím které si následně mohou uživatelé jednoduše seřadit relevantní články a ve spolupráci s umělou inteligencí pak analyzovat jejich obsah.
„Vstup na slovinský trh je logickým krokem v rámci naší expanze v regionu. Pozici jedničky bychom na něm rádi získali souběžně s Chorvatskem, kde už máme roční náskok, oba trhy si jsou navíc velmi podobné. Naším cílem je stejně jako v ostatních zemích především disrupce trhu, který se v současné době nijak neposouvá a nevyvíjí, a vytvoření zdravého konkurenčního prostředí,” doplňuje Berger.
Aktivity na slovinském trhu bude jeho Mediaboard řídit, podobně jako v případě všech ostatních zemí, z Česka. Za rozvíjení tamního byznysu bude nicméně dle dostupných informací zodpovědný šéf lublaňské pobočky Tomaž Berkopec, který má podle Bergera mnohaleté zkušenosti z oblasti B2B i strategického plánování a vstupů na nové trhy.