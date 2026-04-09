Až 500krát rychlejší diagnostika poruch. Český Edmund získal 2,5 milionu eur na expanzi své průmyslové AI

Byznys
Jan Boháč
Dnes
Vedení české společnosti Edmund
Autor: Edmund

Tuzemská společnost Edmund chce změnit jeden z nejdražších problémů moderní výroby – zdlouhavé hledání příčin poruch a odstávek. Jeho průmyslová umělá inteligence totiž dokáže během několika minut poskládat souvislosti, které technici dříve hledali hodiny, což firmám šetří čas i peníze. Teď Edmund od investorů získal 2,5 milionu eur na svůj další rozvoj.

Každodenní řešení poruch a neplánovaných odstávek je problém, s nímž se potýká mnoho firem zabývajících se průmyslovou automatizací. To si před třemi lety uvědomili i Jakub Szlaur, Benjamin Przeczek a Miroslav Marek, kteří v Ostravě založili společnost Edmund. Jejím cílem mělo být vytvoření jakéhosi digitálního technika schopného propojit elektrická schémata, PLC (projekty zabývající se řízením strojů a výrobních procesů v reálném čase) a servisní dokumentaci do jednoho srozumitelného výstupu, což by diagnostiku poruch výrazně usnadnilo.

Dnes platforma funguje jako specializovaná průmyslová umělá inteligence, která zvládne načíst širokou škálu různých údajů, přičemž na jejich základě následně vytváří kontextualizovaný obraz konkrétního stroje. Technik nebo inženýr tak může během několika minut identifikovat skutečnou příčinu problému, ačkoliv by jinak musel strávit hodiny složitým hledáním a konzultacemi.

„Výroba je dneska extrémně komplexní prostředí plné dat, ale chybí v něm kontext. My propojujeme PLC projekty, technickou dokumentaci i historická údržbová data do jednoho inteligentního systému, který technikovi během minut řekne, co se pokazilo, a provede ho krok po kroku příčinou problému – bez čekání, bez hledání,” vysvětlil Szlaur z pozice šéfa Edmundu.

Řešení české platformy podle slov jejích zakladatelů v praxi umožňuje zkrátit diagnostiku poruch až 500krát. Kromě toho zvyšuje efektivitu pracovníků zhruba o 25 procent a dokáže výrazně omezit neplánované prostoje. Příkladem může být společnost Amcor Flexibles, kde nasazení technologie znamenalo zrychlení oprav v průměru o více než čtvrtinu, což za celý rok ušetří přibližně 440 hodin lidské práce.

Rozvoj platformy i urychlení expanze

Že technologie Edmundu má skutečný potenciál, věří nejen sami zakladatelé, ale také investoři. Ti totiž v aktuálním investičním kole do ostravské firmy vložili 2,5 milionu eur (asi 61 milionů korun). Kolo vedl nizozemský fond FORWARD.one, další peníze pak společnost obdržela od fondů University 2 Ventures a Tensor Ventures.

„Edmund řeší jeden z nejdražších a zároveň podceňovaných problémů výroby – přenos know-how a rychlost reakce při poruše. Vnímáme v tom obrovský potenciál pro evropský i globální průmysl,“ shrnula Beau Anne-Chilla, partnerka ve FORWARD.one.

AIT26

Nově získaná investice má společnosti Edmund umožnit rozšíření stávajícího týmu, což je zásadní rovněž v souvislosti s urychlením plánované zahraniční expanze. Kromě toho peníze zamíří i na další vývoj platformy a produktu samotného směrem k plně kontextové průmyslové AI.

„Naším cílem není vytvořit dalšího chatbota. Chceme být standardní technologickou vrstvou mezi strojem a člověkem ve výrobě, zrychlit opravy a zaměstnancům zpřístupnit co nejvíce informací co nejrychleji – tak, aby se mohli skutečně věnovat své práci,“ uzavřel Szlaur.

