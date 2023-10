Auto jako z IKEA. Švédský startup vyrobil miniaturní elektromobil, který dodává v demontu

Na první pohled je Luvly O malé auto jako každé jiné. Má moderní vzhled a nezapře skandinávskou minimalistickou estetiku. Skoro by se hodilo do showroomu nábytkářského giganta IKEA. Ostatně, tam by se ale hodilo ještě z jiného důvodu, jeho přeprava totiž probíhá, podobně jako tamní výrobky, v demontu.

Mikroauto vyrábí startup Luvly založený v roce 2015 ve Stockholmu. Využívá k tomu extra lehké konstrukce a vyměnitelné baterie, aby šetřil životní prostředí a zároveň i finance svých zákazníků. Zatím se jedná o prototyp, ale pokud všechny testy dopadnou dobře a auto půjde příští rok do prodeje, bude k dostání přibližně za 10 tisíc eur (necelých 250 tisíc korun). Tím se tak může stát jedním z nejdostupnějších elektromobilů na trhu.

Bezpečnost především

Luvly O váží méně než 450 kilogramů, což je asi čtvrtina hmotnosti dnešních průměrných aut. Dojezd má až 100 kilometrů a maximálně může jet rychlostí 90 kilometrů za hodinu. Hodí se tedy především do městského provozu. Kromě praktičnosti a cenové dostupnosti má ale i další výhody, které většina mikroaut zatím nenabízí. Především si zakládá na komfortu a bezpečí.





„Aby mohla malá auta konkurovat velkým SUV, musí se v nich cestující cítit bezpečně,“ řekl pro CNN spoluzakladatel a CEO startupu Håkan Lutz a dodal, že inspirací pro vývoj prototypu byla formule 1, která má lehký, ale pevný podvozek a disponuje jakousi skořepinou z uhlíkových vláken, jež dokáže efektivně ochránit jezdce i během nárazu ve vysoké rychlosti.

Pocit bezpečí mají budoucím řidičům Luvly O dodat také crash testy. Ty sice nejsou u mikroaut povinné, Švédové je však i přesto provádí, a sice pomocí počítačových simulací. Zákazníci se navíc ani nemusejí bát, že by si koupili špatně sestavený model, neboť tuto činnost mohou provádět výhradně autorizované servisy s licencí.

Velký potenciál malých aut?

Startup Luvly není jediným propagátorem miniaturních městských elektromobilů. V roce 2020 uvedla na trh podobné auto též značka Citroën. Její model Ami váží jen 483 kilogramů a cenově se vyplatí ještě více. Samozřejmě ale není smontovatelný a dosahuje maximální rychlosti jen 45 kilometrů za hodinu. Stejné nedostatky mají i nejnovější mikroauta od značky Opel nebo Fiat, přesto v nich může být budoucnost městské mobility.

Odborníci předpokládají, že podobných automobilů v příštích letech výrazně přibude. Snadněji se s nimi manévruje i parkuje a také vytvářejí méně emisí skleníkových plynů. Zájem o ně tedy zřejmě vzroste hlavně ve větších aglomeracích, které budou stále častěji řešit přelidnění a vysoké teploty.

„Vzhledem k tomu, že do roku 2050 bude 68 procent světové populace žít ve městech, je městský prostor na prvním místě. Menší auta by tak mohla uvolnit prostor pro chodce a zeleň, což navíc sníží množství zachyceného tepla,“ vysvětlila CNN Mascha Brostová, expertka na lehká vozidla z German Aerospace Center.