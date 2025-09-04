Americké akcie ještě nikdy nebyly tak drahé. Řada analytiků se domnívá, že celý trh je nadhodnocený

Americký akciový trh letos prošel poměrně bouřlivým vývojem. Po nástupu Donalda Trumpa do funkce amerického prezidenta a zahájení jeho celní války začátkem letošního dubna klesl významný akciový index S&P 500 o zhruba 10 procent, takže jeho tržní hodnota se snížila o více než 5,8 bilionu dolarů (necelých 132 bilionů korun).
K velké úlevě mnoha investorů se ovšem situace v následujících měsících podstatně zlepšila. Dow Jones a S&P 500 zaznamenaly podle CNN čtyři měsíce po sobě jdoucích zisků, což v případě druhého jmenovaného naopak znamená ve srovnání s dubnem 30procentní nárůst.
„Tento růst nastal v očekávání, že dopady cel na americkou ekonomiku nebudou tak silné. To potvrdila i velmi dobrá výsledková sezóna v USA, protože zisky firem rostly výrazně více, než analytici předpokládali. Od začátku roku je tedy americký index v plusu zhruba 10 procent. Z toho lze vidět, že hlavní část růstu jen kompenzovala předchozí panický výprodej,“ vysvětlil pro Euro.cz Tomáš Tyl, šéf analytického týmu ve společnosti Fichtner.
O nadhodnocení svědčí několik ukazatelů
Vybrané metriky hovoří o tom, že americké akcie nikdy nebyly tak drahé jako nyní, a to dokonce ani během boomu internetových společností. Třeba ukazatel P/S (price-to-sales, tedy poměr ceny akcií k tržbám firem) pro index S&P 500 se v posledním měsíci dostal až na hodnotu 3,25 bodu, tedy podle dat společnosti FactSet vůbec nejvýše v historii. „Už na první pohled je americký trh drahý, o tom zkrátka není pochyb,“ shrnul Arun Sai, seniorní stratég ve společnosti Pictet Asset Management.
Někteří odborníci se přitom obávají, že tamní akcie nejsou jen drahé, ale přímo předražené a nadhodnocené. „V současnosti se obchoduje na extrémních hodnotách. Pokud k tomuto vývoji dochází, je to vždy něco, čeho se musíme obávat,“ zmínil Sam Stovall, hlavní investiční stratég společnosti CFRA Research.
Poměrně varovně současnou situaci hodnotí i tržní ukazatel legendárního investora Warrena Buffetta, který porovnává míru celkové hodnoty amerického akciového trhu s hodnotou hospodářského růstu USA. Buffettův indikátor je na 217 procentech, což je jeho historicky nejvyšší úroveň.
„Americký akciový trh je nadhodnocený snad každou dosavadní početní metrikou. Podle mého názoru je to s devadesátiprocentní pravděpodobností skutečně jen bublina,“ řekl pro Euro.cz Jan Skovajsa, investor a zakladatel společnosti MyTimi.
Technologickým firmám se daří skvěle
Dle jiných expertů situace až tak dramatická není. Své argumenty přitom opírají třeba o ukazatel budoucích odhadovaných zisků (forward price-to-earnings) indexu S&P 500, který je sice aktuálně vysoký, historického maxima ale nedosahuje.
„Podle většiny používaných měřítek se americké akcie zdají být ve srovnání se zbytkem světa vysoce oceňované. Existuje však rozdíl mezi vysoce oceněným a nadhodnoceným. I když se může zdát, že investoři za americké akcie platí více, ve skutečnosti mohou platit pouze za vynikající dlouhodobý růst,“ uvedl James Reilly, seniorní ekonom ve společnosti Capital Economics.
O úspěchu tamních firem přitom nemůže být pochyb. Akcie největších technologických společností Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia a Tesla už k minulému týdnu tvořily 33,5 procenta celkové tržní hodnoty indexu S&P 500, přičemž samotná Nvidia se na ní podílela přibližně z jedné dvanáctiny.
A právě výrazný růst zisků a vysoké marže zmíněných technologických gigantů podle Tyla vysokou cenu akcií do značné míry ospravedlňují. „Rozhodně na trhu není ani psychologická, ani fundamentální bublina jako v roce 2000, kdy ceny akcií rostly o stovky procent, zatímco zisků řada z nich nedosahovala. Fakt, že se o nadhodnocení diskutuje, je ale pozitivní. Znamená to totiž, že na trhu stále panuje zdravá skepse, a ne iracionální nadšení,“ doplnil.
Čekání na korekci se nemusí vyplatit
Budoucí vývoj na americkém akciovém trhu je samozřejmě těžké předpovědět. V důsledku pokračující nejistoty ohledně kroků amerického prezidenta a jeho celní politiky, silného geopolitického napětí i neočekávaných událostí může trh kolísat, na což by se investoři měli připravit.
„V následujících měsících akcie pravděpodobně dále porostou, v příštích dvou až třech letech ale nastane jeden ze dvou scénářů. Tím prvním je jejich silný pokles klidně i o 40 procent, tím druhým pak takzvané ,plateau‘, kdy ceny akcií zůstávají na stejné úrovni i po několik let, než reálné fundamenty dožene valuace. V obou případech to povede ke snížení výnosů z akcií,“ odhadnul Skovajsa.
Ne všichni odborníci ovšem budoucí vývoj na trhu vnímají tak negativně. „Řadu skeptiků může americký trh překvapit, takže čekat na další korekci se nemusí vyplatit, protože v konečném důsledku je důležité, jak se americkým firmám daří. Z dlouhodobého hlediska nám dává smysl na tomto akciovém trhu být a v portfoliích klientů ho převažujeme. Celkově je však dobrý čas na revizi portfolia tak, aby odpovídalo cílovému stavu,“ uzavřel Tyl.