Amazon vyráží do boje s Muskovým Starlinkem. Internetový gigant koupí za téměř 12 miliard dolarů satelitní firmu Globalstar

Jan Boháč
Autor: gguy / Shutterstock.com

Souboj o internet z vesmíru přitvrzuje. Amazon chce konkurovat Starlinku Elona Muska, a proto za téměř 12 miliard dolarů kupuje satelitní firmu Globalstar. Díky tomu se společnost alespoň částečně přiblíží svému plánu na vybudování globální sítě několika tisícovek satelitů. Na dohnání současného lídra trhu to ovšem zatím ani zdaleka nestačí.

Svůj vlastní satelitní byznys, v rámci něhož chce nabízet zákazníkům internetové a mobilní služby prakticky kdekoliv po celém světě, se Amazon snaží vybudovat již několik dlouhých let. Dohoda na prodej Globalstaru za 11,57 miliardy dolarů (asi 239 miliard korun), oznámená tento týden, umožní firmě Jeffa Bezose dostat na nízkou oběžnou dráhu Země tisíce družic, ačkoliv konstelace samotného Globalstaru v současnosti čítá „pouhých“ 50 umělých satelitů

„Akvizice odpovídá naší dlouhodobé vizi vesmírné konektivity. Už v roce 2028 chceme nasadit satelitní systém nové generace,“ uvedli podle BBC představitelé Amazonu s tím, že díky nové transakci společnost převezme veškerou infrastrukturu Globalstaru, jež zahrnuje provozní zařízení v amerických státech Louisiana, Georgie a Kalifornie, ale také v irském Dublinu, brazilském Rio de Janeiru či francouzském Toulouse.

Starlink má obrovský náskok

Nákup Globalstaru potvrzuje, že to vedení Amazonu s tažením proti konkurenčnímu Starlinku myslí zcela vážně. Muskova firma založená v roce 2019 se ovšem těší značnému náskoku, jelikož už nyní má na oběžné dráze přes 10 tisíc aktivních satelitů nabízejících internetové a mobilní telefonní služby více než 10 milionům platících zákazníků.

Ti jsou pro SpaceX, která je mateřskou společností Starlinku, poměrně významným zdrojem příjmů. Dle odhadů odborníků firma na poskytování internetového připojení vydělala zhruba 0,5 až 1,2 miliardy dolarů (přibližně 10 až 25 miliard korun). K tomu dozajista přihlédnou i finanční trhy, neboť SpaceX se letos chystá vstoupit na burzu, přičemž její ocenění by mělo přesáhnout hodnotu celého jednoho bilionu (přes 20 bilionů korun).

Trh se postupně saturuje 

O satelitní internet či mobilní služby od Amazonu mají podle současného šéfa firmy Andyho Jassyho zájem například aerolinky Delta Airlines a JetBlue, telekomunikační společnosti AT&T, Vodafone, DIRECTV Latin America, australská National Broadband Network (Národní širokopásmová síť) či dokonce americká vesmírná agentura NASA. Všechny tyto organizace údajně začnou její Amazon Leo využívat krátce poté, co bude zahájen provoz většího množství satelitů.

Kromě Starlinku přitom musí Amazon spěchat také kvůli další konkurenci – tu představuje paradoxně Blue Origin, který Bezos vlastní celý, zatímco v případě dotčeného internetového obchodu se jeho podíl smrskl na pouhých osm procent. Další pikantností pak je, že Amazon zároveň představuje důležitého zákazníka Blue Originu, protože právě jeho raketa New Glenn má do vesmíru vynést satelity ze zmíněného projektu Amazon Leo.

Zástupci Blue Originu se nedávno nechali slyšet, že v rámci svého programu s názvem TerraWave chtějí do konce roku 2027 vypustit nejméně 5 400 satelitů zaměřených na poskytování internetového připojení převážně velkým podnikům a státním organizacím. Zdá se tedy, že toto odvětví v nejbližších letech čeká poměrně silný boj o zákazníky.

