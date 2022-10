Amazon investuje miliardu eur do elektromobilů, Evropa pro ně ale nemá infrastrukturu

Amazon bude v Evropě jezdit na elektřinu. Jeho vedení v pondělí oznámilo, že během pěti let investuje více než miliardu dolarů (24,5 miliardy korun) do zdejších elektrických dodávek, náklaďáků a nízkoemisního rozvozu balíků. Dle Reuters se tak přiblíží k dříve deklarovanému cíli vynulovat vlastní uhlíkovou stopu. Zmíněnou investicí navíc hodlá společnost podpořit i elektromobilitu jako takovou – svoji nabíjecí infrastrukturu totiž poskytne veřejnosti.

„Dopravní síť je jedna z nejnáročnějších oblastí našeho podnikání, pokud jde o dekarbonizaci. Vynulování uhlíkové stopy bude vyžadovat značné a trvalé investice,“ uvádí generální ředitel Amazonu Andy Jassy. „Nasazení tisíců elektrických dodávek, kamionů a jízdních kol nám pomůže pohnout se dál od tradičních fosilních paliv,“ dodává.

Americká e-commerce společnost chce do roku 2025 svoji flotilu elektrických vozů rozmnožit na 10 tisíc kusů. Firma se chlubí, že současné tři tisícovky dodávek loni rozvezly 100 milionů balíků. Jaké procento z celkového objemu přepravy takzvané ,poslední míle‘ to je, však Amazon neuvedl.

Přechod na elektrický pohon se nemá týkat jen malých dodávek, ale i těžkých náklaďáků vozících zboží mezi sklady. Těch chce Bezosova firma nyní pořídit 1 500. Celkově si postupně objedná 100 tisíc vozidel od společnosti Rivian, v níž dle ČTK vlastní pětinový podíl. Kalifornský startup přitom s dodávkami prvních elektrických pick-upů začal teprve vloni, tedy ve stejný rok, kdy vstoupil na burzu. Amazonu pak má první vozy dodat v horizontu příštích tří let.

Kromě aut samotných však firmu čeká i budování sítě nabíječek napříč Evropou – to proto, aby mohl své nové vozy na zdejší silnice vůbec vypustit. A jelikož doplnění energie zabere dost času, stanou se z nabíjecích stanic zároveň odpočívadla s restauracemi, obchody nebo sdíleným pracovním prostorem.

Takzvaná centra mikromobility Amazonu, spojená s nabíječkami, se aktuálně nacházejí ve 20 evropských městech. Společnost ale chce jejich počet zdvojnásobit a zároveň v jejich okolí rozšířit metody udržitelného rozvozu zásilek. Jedna z možností je zapojení kurýrů na elektromobilech, jiná zase pěší dodávky.

Všechna jmenovaná řešení směřují k jedinému cíli – dosažení uhlíkové neutrality do roku 2040. „V tradičních evropských městech s velkou hustotou obyvatelstva nám uzly umožní doručovat zákazníkům balíky udržitelněji pomocí inovativních služeb,“ stojí v prohlášení Amazonu.





Podobný nápad dostaly i jiné velké doručovací firmy, konkrétně třeba UPS a FedEx. Nicméně všechny se potýkají s tím, že bezemisní náklaďáky jsou nedostatkové zboží. O jejich uvedení na trh se pokouší řada startupů, ty však čelí konkurenci ze strany zavedených automobilek typu Ford nebo General Motors. Obě jmenované značky se snaží vyrábět elektrické alternativy ke všem svým typům aut a slibují si, že v následujících letech jich budou prodávat stovky tisíc.

U nás to nepůjde

Konkrétně v Česku představuje z pohledu elektromobility největší problém nedostatečná infrastruktura. Dle červnových informací ČTK, na něž se odkazuje server Garáž.cz, by už v roce 2025 měla na všech evropských dálnicích být každých 60 kilometrů jedna rychlonabíječka pro osobní elektromobily. Do konce dekády by ve stejné hustotě měly stát nabíječky také pro nákladní vozy, přičemž každém dvoustém kilometru se má nacházet rovněž plnicí stanice pro auta na vodíkový pohon. Evropská komise se totiž snaží do roku 2030 snížit emise ve srovnání s hodnotami z 90. let o celých 55 procent.

Splnit takový závazek včas, je však pro Čechy i pro všechny jejich východní sousedy v současné době neproveditelné . V tuzemsku by totiž bylo třeba postavit na 450 stanic, přičemž ty určené kamionům potřebují mnohem vyšší výkon než nabíječky osobních aut.

„Když si vezmete, že obyčejné rozšíření dálničního odpočívadla trvá roky, stavba nového deset let, tak postavit tam nabíjecí stanice pro kamiony není nic, co by se za tři roky mohlo odehrát,“ řekl deníku E15 generální tajemník sdružení dopravců Česmad Bohemia Vojtěch Hromíř.