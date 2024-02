Alternativa k čínské Nové hedvábné stezce? Evropské země chtějí vybudovat obchodní cestu do Indie přes Blízký východ

Ozbrojené konflikty v posledních letech výrazně ovlivnily světový globální obchod. Válka na Ukrajině do velké míry změnila odbytiště ruských nerostných surovin, konflikt mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás zase vedl k útokům hútíjských povstalců na obchodní lodě, které kvůli tomu Rudé moře objíždějí kolem celé Afriky.

Mnozí experti se proto domnívají, že je potřebné, aby vznikly zcela nové obchodní trasy, jež se měnící se situaci přizpůsobí. Jedním z takových projektů je třeba čínská iniciativa Nová hedvábná stezka (Belt and Road), ta ovšem sleduje převážně zájmy Číny a indicko-evropský obchod zcela ignoruje.

Evropští lídři nyní doufají, že potřebnou alternativu by mohl představovat chystaný projekt s názvem IMEC (India-Middle East-Europe Economic Corridor). Jeho cílem je podle Bloombergu vybudovat infrastrukturu, která by propojila Indii s Evropou přes několik zemí Blízkého východu.





Na počátku trasy má být zboží přepraveno loděmi z indického přístavu Bombaj do Dubaje ve Spojených arabských emirátech. Náklad má následně po železnici zamířit přes Saúdskou Arábii a Jordánsko do izraelské Haify, odkud opět na lodi popluje do přístavů po celé Evropě. Součástí projektu je tedy převážně vybudování železniční sítě, lodních přístavů, plynovodů a také internetových kabelů.

V plánu je první setkání

Projekt IMEC byl veřejnosti poprvé představen na loňském summitu skupiny G20 v indickém Novém Dillí. Mezi jeho zakládající členy patří kromě Evropské unie a Indie také Spojené státy americké, Saúdská Arábie nebo Spojené arabské emiráty. Asi největší zájem na realizaci má ale Francie.

Tamní hlava státu prezident Emmanuel Macron už nyní dokonce obsadil jednu z vedoucích rolí IMECu, to kdy do pozice vyslance pro položení základů projektu jmenoval zkušeného obchodníka Gerarda Mestralleta. Zároveň s tím země oznámila, že připravuje vůbec první mezinárodní schůzku, na které se má diskutovat o konkrétní podobě jednotlivých infrastrukturních staveb.

„Rád bych svolal zástupce ostatních členských států IMECu na setkání v příštích dvou měsících,“ řekl Mestrallet, který dříve působil na pozici generálního ředitele francouzské energetické společnosti Engie. Kde a kdy k tomuto setkání dojde, ale zatím podle něj není určené.

Otázkou je spolupráce Izraele s arabskými zeměmi

Zájem Francie na co možná nejrychlejším zahájení projektu vysvětluje třeba velké množství tamních firem, jež by se na realizaci mohly podílet. Podle Mestralleta se to týká třeba přepravní společnosti CMA-CGM, energetického giganta TotalEnergies, výrobce vlaků Alstom, logistické firmy Getlink, státní energetické společnosti Electricite de France nebo výrobce kabelů Nexans.

Výše zmíněné firmy se mají podílet na budování energetické části IMECu či na výstavbě různých logistických zařízení. O účast na projektu už ale projevily zájem i významné francouzské stavební společnosti Vinci nebo Bouygues.

Kdy konkrétně dojde k realizaci prvních infrastrukturních staveb, si ale teď nikdo netroufá odhadnout. Konflikt mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás sice ještě zvýšil potřebu alternativních obchodních cest, zároveň ovšem vedl k nárůstu napětí mezi židovským státem a arabskými zeměmi. Vzájemná spolupráce mezi těmito aktéry je přitom pro realizaci IMECu naprosto klíčová.