Zhruba každá pátá česká malá a střední firma platí za umělou inteligenci, Anthropic už předběhl OpenAI

Ještě před rokem směřovala většina firemních výdajů za umělou inteligenci do společnosti OpenAI a jejího ChatGPT, dnes se ale struktura trhu výrazně změnila. Přibližně 70 procent výdajů, které firmy za AI nástroje utratily ve druhém čtvrtletí 2026, mířilo k firmě Anthropic, tvůrci modelů Claude. Podíl OpenAI naopak klesl z loňských 70 až 80 procent na zhruba 21 procent. Vyplývá to z dat transakcí společnosti Direct Fidoo a jejího Expanse Managementu.
Podle Českého statistického úřadu využívalo v roce 2025 alespoň jednu AI technologii 18 procent českých podniků s deseti a více zaměstnanci. Data Direct Fidoo z přibližně 1 500 malých a středních firem ukazují podobný podíl – některý z AI nástrojů si předplácí asi 18 procent společností. Výdaje za AI služby se přitom mezi lety 2024 a 2025 téměř zčtyřnásobily a jen v první polovině roku 2026 firmy utratily více peněz než za celý předchozí rok. Průměrná společnost přitom za služby OpenAI zaplatila přibližně šest tisíc korun za čtvrtletí, u Anthropicu to bylo kolem 20 tisíc korun.
Změna ve struktuře výdajů každopádně ukazuje, že firmy umělou inteligenci využívají stále častěji pro konkrétní pracovní úkoly. Roste třeba zájem o nástroje pro vývoj softwaru, automatizaci nebo práci s rozsáhlými dokumenty. „Zažíváme druhou AI vlnu. Zatímco první byla o tom, jestli ChatGPT ve firmách vůbec používat, ta druhá je o tom, jak umělou inteligenci dostat do každodenního fungování firmy,“ řekl Radek Hájek, obchodní ředitel Direct Fidoo.
Podle Romana Berglowiece, šéfa společnosti Everbot, se AI nejrychleji prosazuje v oblastech jako marketing, obchod, zákaznická podpora a administrativa, kde pomáhá například s tvorbou obsahu, nabídek nebo zpracováním dokumentů. Samotné rostoucí výdaje ale podle něj neukazují, zda AI firmám skutečně přináší úspory nebo vyšší efektivitu.
Data Direct Fidoo zároveň naznačují, že české firmy s deseti a více zaměstnanci letos za AI nástroje utratí přibližně 300 až 900 milionů korun, nejpravděpodobněji kolem půl miliardy korun. Pokud navíc současný růst vydrží, mohou tyto společnosti překročit hranici jedné až dvou miliard korun investovaných do AI už v roce 2027. „Stejně jako se před lety běžnou součástí firemních rozpočtů stal cloud nebo SaaS služby, stává se jí dnes umělá inteligence,“ uzavřel Hájek.