Za silnější startupové Česko i celou Evropu! Do poradního orgánu iniciativy ESNA usedne i podnikatel a filantrop Vít Horký

Co do počtu startupů je Evropa světovým premiantem. Pokud však jde o to, jak moc jsou dotčené firmy úspěšné, tady již Starý kontinent docela pokulhává. Aby to bylo možné napravit, je zapotřebí celý zdejší startupový ekosystém zásadně proměnit. A právě za tímto účelem vznikla v minulosti v Lisabonu iniciativa Europe Startup Nations Alliance (zkráceně ESNA), do jejíhož pětadvacetičlenného poradního orgánu byl vybrán i český investor a filantrop Vít Horký.





„Pečovat o startupový ekosystém je zcela zásadní součást ekonomické udržitelnosti a globální konkurenceschopnosti. Proto vznik ESNA opravdu vítám. Jsem rád, že mohu reprezentovat český ekosystém v Evropě ve společném úsilí,“ nechal se slyšet byznysmen, jenž stojí za vznikem hned tří firem a přednášel na více než stovce konferencí konaných po celém světě.





„Vítek Horký je úspěšný podnikatel, který se zároveň zapojuje do aktivit na zlepšení startupového ekosystému v ČR, a právě takové lidi z řad startupů, investorů či komunitních lídrů napříč celou EU jsme chtěli do poradního orgánu v ESNA. Jeho zkušenosti s podnikáním, expertíza v startup oblasti a pohled na věc bychom rádi využili k plnému rozvoji podnikatelského prostředí v Evropě,“ podotkla na Horkého adresu Markéta Přenosilová z Czechinvestu, která ve zmíněné iniciativě zastává funkci jednoho z pěti členů jejího presidency board.

ESNA byla založena v roce 2021. Projekt tehdy s podporou Evropské unie spustil portugalský parlament, přičemž jeho roční rozpočet činí půl druhého milionu eur. Ty pocházejí z Portugalského programu na obnovu a odolnost, zatímco dalších 500 tisíc eur pak každý rok přitéká z programu Horizon.

V rámci své působnosti hodlá ESNA monitorovat rozvoj zapojených zemí v implementaci navrhovaných řešení. To bude mimo jiné zahrnovat sbírání a vyhodnocování dat o počtu startupů, pracovních místech i schopnosti těchto firem získávat potřebné finanční prostředky pro svůj další rozvoj.