Terminál 2 pražského letiště slaví 20 let provozu. Prošlo jím už 141 milionů cestujících

Pražské Letiště Václava Havla si v sobotu připomene 20. výročí od zahájení provozu Terminálu 2. Tato budova otevřená 17. ledna 2006 zásadně proměnila cestování z tuzemské metropole a stala se symbolem otevření České republiky Evropě po vstupu do schengenského prostoru.
Výstavba tehdejšího Terminálu Sever 2 začala v roce 2003, přičemž ve své době se jednalo o vůbec největší dopravní stavbu v Česku. Hlavním impulzem přitom byla snaha o navýšení kapacity letiště, a také potřeba dlouhodobě oddělit provoz schengenských a neschengenských letů. Díky tomu vznikla moderní odbavovací hala s automatickou třídírnou zavazadel, která v době svého zprovoznění představovala technologickou špičku.
Za 20 let od otevření prošlo Terminálem 2 celkem 141 344 290 cestujících, přičemž rekordním rokem byl ten loňský, kdy se počet odbavených pasažérů vyšplhal na číslo 10 662 878 osob. Vůbec nejvytíženější den pak nastal 14. září 2025, kdy do terminálu zavítalo 42 571 cestujících.
„Výročí Terminálu 2 chceme pojmout především jako poděkování cestujícím. Připravili jsme proto speciální program, který jim umožní nahlédnout do zákulisí letiště a připomenout si příběh tohoto výjimečného místa. Na den zahájení provozu 17. ledna pořádáme mimořádné exkurze pro veřejnost, včetně návštěvy automatické třídírny zavazadel. Zároveň dnes zahajujeme tematickou výstavu ve spojovací chodbě mezi terminály, která mapuje historii i budoucnost Terminálu 2,“ řekla Eva Krejčí, ředitelka Komunikace a marketingu Letiště Praha.
Letiště Praha plánuje v budoucnu i zásadní modernizaci Terminálu 2, která jej promění v jeden z nejmodernějších vzdušných přístavů v Evropě. Součástí rozvoje má být především nový Prst D, ale také přímé napojení na železniční stanici, nové business salonky a hotelové či konferenční prostory.