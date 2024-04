Větší optimismus domácností, dostupnější hypotéky a nízká nabídka. Ceny nemovitostí rostou, skokově však zdražilo zatím jen Brno

Zatímco v posledním roce a půl se situace na zdejším realitním trhu nesla ve znamená cenové stagnace, nyní už zase nemovitosti pomalu, ale jistě zdražují. A to jak v případě bytů, tak rodinných domů. Vyplývá to z nejnovější analýzy české společnosti Bezrealitky.





„Větší optimismus mezi domácnostmi, očekávání dostupnějších hypoték, ale také stále poměrně malý počet nemovitostí k prodeji – to vše dnes tlačí ceny domů a bytů vzhůru,“ říká k dění na trhu Hendrik Meyer, šéf realitní skupiny European Housing Services, pod kterou inkriminovaná platforma spadá. Druhým dechem ale Meyer dodává: „Dobrou zprávou je, že představy majitelů se nemíjejí s realitou a růst cen tentokrát není skokový. To by mohl být příslib do budoucna, že se ceny nemovitostí ani ve zbytku roku ‚neutrhnou ze řetězu‘, což byl jeden z očekávaných scénářů.“





Během prvního letošního kvartálu se vůbec poprvé v historii vyhouply ceny pražských bytů nad psychologickou hranici 125 tisíc korun za metr čtvereční. Z hlediska mezičtvrtletního srovnání bylo každopádně toto zdražení pouze kosmetické, neboť ceny vzrostly o pouhé jedno procento.

To na Moravě, respektive konkrétně v Brně je situace docela jiná. Právě moravská metropole totiž byla, co se mezikvartálního zdražování týče, na špici, ceny bytů se zde mezičtvrtletně navýšily o rovnou desetinu.

„Aktuálním skokovým růstem se cenová hladina starších bytů posouvá tam, kde jsme ji očekávali již loni na podzim. Neodkážeme teď odhadnout, zda se jedná o začátek rychlého zdražování anebo se na této úrovni ceny nějakou dobu udrží. Rozhodne především vývoj poptávky. Ta je totiž zatím poměrně nízká, ale s každým dalším poklesem hypotečních sazeb se v Brně a okolí zvyšuje,“ dodává Meyer s tím, že současná cenovka, tedy 90 tisíc korun za metr čtvereční, se stále nachází pod absolutním rekordem z roku 2022 – tehdy se byty prodávaly za výrazně dráž.

S průměrnými takřka 76,5 tisíce korun za čtvereční metr se pak na pomyslné třetí příčce nachází Středočeský kraj následovaný krajem Královéhradeckým (62 377 korun), respektive Libereckým (59 246 korun). Nejlevněji se naopak byty dají pořídit v kraji Ústeckém. Tam si zájemci za jeden metr čtvereční zaplatí v průměru 34,5 tisíce.