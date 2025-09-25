Vegetariáni mají smůlu. McDonald’s přestal prodávat bezmasé burgery, místo nich nabízí rybí maso

„Na zvyšující poptávku Čechů po alternativách k masovým pokrmům reaguje i společnost McDonald’s, která přichází od 29. března s ucelenou řadou produktů s názvem Veggie.“ Tak začínala tisková zpráva, kterou fastfoodový řetězec vydal v březnu 2021. Nyní ale už bezmasé pokrmy v jeho nabídce nenajdete, potichu je stáhl.
Místo nich nyní nabízí jídlo s rybím masem. Konkrétně jde o Filet-O-Fish – rybí filé ve strouhance spolu s plátkem čedaru v pšeničné housce, Filet-O-Fish Deluxe – rybí filé ve strouhance spolu s plátkem čedaru, čerstvým rajčetem, ledovým salátem a Fish McWrap, rybí filé ve strouhance spolu s plátky čedaru, čerstvou okurkou, salátem a v tortille.
„Na základě dlouhodobého sledování zákaznického chování v našich restauracích vidíme výraznou preferenci tzv. flexitariánství — tedy stravování, které není striktně vegetariánské, ale zahrnuje občasnou konzumaci alternativních proteinů, jako je kuřecí maso nebo ryby,“ uvedl pro server Vitalia.cz, Martin Troup, ředitel marketingu pro Česko, Slovensko a Ukrajinu. Nabídku tak podle McDonald's přizpůsobují reálnému zájmu zákazníků.