Tržní kapitalizace CSG překonala hodnotu ČEZu. Strnadově firmě k tomu na burze stačilo několik desítek minut

Zbrojařská firma Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada v pátek ráno uskutečnila svůj dlouho očekávaný vstup na burzu v Amsterdamu. Zhruba po hodině obchodování přitom její tržní kapitalizace, jak píše ČTK, vystřelila k úrovni 754 miliard korun, čímž překonala i hodnotu ČEZu. Jeho ocenění se aktuálně pohybuje kolem hranice 655 miliard.
Část svých akcií vedení Czechoslovak Group současně nabídlo také na neregulovaném trhu pražské burzy Free Market, který ovšem není hlavním trhem burzy. „CSG je tak jednou z největších firem nejen na pražské burze, ale i v celé České republice,“ cituje agentura analytika společnosti XTB Tomáše Cvernu.
CSG v rámci svého IPO (Initial Public Offering, tedy česky první veřejná nabídka akcií) nabídla celkem 15,2 procenta akcií, a to při ceně 25 eur (asi 608 korun) za kus. Jejich hodnota ale hned v úvodu obchodování vzrostla o 30 procent na úroveň 32 eur (přibližně 778 korun). Dle dřívějších odhadů by Strnadova zbrojařská společnost, která platí za jednoho z předních evropských výrobců munice pro dělostřelectvo, mohla jejich prodejem získat v přepočtu až 92 miliard korun.
Jak dodává hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda, ke vstupu CSG na burzu dochází z hlediska celého zbrojařského odvětví ve velice příhodný okamžik. „Ukazatel výkonnosti akcií evropského obranného průmyslu, který sestavuje americká banka Goldman Sachs, tento týden uzavřel na historickém maximu. Firmám zbrojního a obranného průmyslu starého kontinentu zvláště nahrává loňské i letošní konání amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jeho tlak na navýšení výdajů členských zemí NATO na pět procent HDP, nečitelný postoj k další budoucnosti Severoatlantické aliance, bleskový zásah ve Venezuele či snaha získat pro USA Grónsko či alespoň jeho části zvedají akcie evropských zbrojovek dohromady mnohem více než ruská invaze na Ukrajinu,“ říká Kovanda.