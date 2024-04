Společnost RegioJet loni přepravila na 12 milionů cestujících. Její tržby dosáhly 3,4 miliardy korun

Společnost RegioJet, která provozuje autobusovou a vlakovou dopravu, loni přepravila na 12 milionů cestujících, což je o milion více než v předchozím roce. Nejvíce lidí loni sázelo na cestu vlakem, tyto dálkové i regionální trasy v Česku, na Slovensku, v Rakousku, Maďarsku a Polsku absolvovalo téměř osm milionů z nich.





I díky tomu se jednomu z největších soukromých provozovatelů železniční a autobusové dopravy ve střední Evropě podařilo minulý rok zakončit s tržbami ve výši 3,4 miliardy korun. Podle předběžných neauditovaných výsledků se očekává, že zisk před zdaněním dosáhne rekordní částky přes 500 milionů korun.





„Naším cílem je neustále zvyšovat kvalitu, bezpečnost a komfort pro naše zákazníky,“ uvádí majitel společnosti Radim Jančura. Dosáhnout toho v RegioJetu hodlají dalšími investicemi do vagonů a lokomotiv a také do nákupu nových elektrických souprav pro nově vysoutěžené linky v rámci dotované dopravy. „Dosáhli jsme dostatečného zisku, což nám umožnilo získat potřebné vlastní zdroje pro bankovní financování, které použijeme na nákup nových souprav a vlaků. Letos plánujeme investovat jeden a půl miliardy korun a v příštím roce tři až čtyři miliardy,“ dodává.

RegioJet minulý rok zakoupil 13 nových vícesystémových lokomotiv TRAXX MS3 od společnosti Alstom, které jsou schopné snížit spotřebu energie o pět až sedm procent. Do provozu mají být uvedeny na podzim tohoto roku, nasazeny budou na vnitrostátní i mezistátní dálkové spoje.

V minulém roce společnost rovněž úspěšně převzala a uvedla do provozu sedm nových nízkopodlažních souprav PESA elf.eu, které nyní slouží v Ústeckém kraji. Dalších sedm souprav od polského výrobce bude letos uvedeno do provozu s novým jízdním řádem, což znamená, že RegioJet vstoupí do Pražské integrované dopravy se svými městskými vlaky. Tyto nové elektrické vlaky se na linkách začnou objevovat od prosince 2024.