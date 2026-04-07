Šenkypl, Barta a Holý otevírají novou kapitolu. Do Pale Fire Capital přichází Jan Černý, společně chtějí investovat 10 miliard

Dosud byli hlavními tvářemi české investiční skupiny Pale Fire Capital (PFC) Dušan Šenkypl, Jan Barta a David Holý. Nyní trio podnikatelů k sobě přibírá novou výraznou posilu. Tou je český investor se zkušeností z private equity, průmyslu a zdravotnických technologií Jan Černý, jenž vystudoval Oxford. Přichází z investiční skupiny BHM Group miliardáře Tomáše Krska, kde působil jako partner a managing director a dříve zastával vrcholové manažerské role ve Škodě Transportation.
Jako nový řídící partner a významný podílník PFC se ujímá budování private equity portfolia ve chvíli, kdy se pro skupinu otevírá jedna z největších investičních příležitostí poslední doby. Během příštích pěti let totiž plánuje investovat až deset miliard korun do evropských firem s nemalou ambicí budovat silné hráče globálního formátu. Zaměří se přitom na pomezí technologií, AI a tradičních průmyslových odvětví.
Podle Šenkypla dnes umělá inteligence mění logiku celých odvětví a otevírá prostor pro novou generaci investorů, kteří dokážou propojit technologické know-how s kapitálem a reálnou schopností firmy rozvíjet. Právě Černý je podle něj osobností, s níž budou moci v PFC ve druhé dekádě výrazně zrychlit a rozšířit záběr. Vedle digitálních projektů se chce skupina nově soustředit i na ty segmenty průmyslu a služeb, které současné technologické nejistotě odolávají.
„Do budoucna chceme vybudovat portfolio kolem několika silných platforem, které bude možné škálovat dlouhodobě,“ říká Barta s tím, že významným investičním tématem budou rovněž generační obměny a řešení nástupnictví ve firmách. V návaznosti na rozvoj private equity chystá PFC také posílit svůj investiční tým.
„Bez výjimečných lidí nejsou výjimečné výsledky. Náš tým plánujeme rozšířit o ambiciózní investiční profesionály, kteří mají skutečný tah na branku, touží po tom se rychle učit a mají odvahu budovat z Česka velké mezinárodní projekty. Taková příležitost zapojit se do aktivit PFC se otevírá vlastně poprvé,“ dodává Černý.