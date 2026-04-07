Šenkypl, Barta a Holý otevírají novou kapitolu. Do Pale Fire Capital přichází Jan Černý, společně chtějí investovat 10 miliard

Jana Chuchvalcová
Dnes
Zleva Dušan Šenkypl, Jan Barta, Jan Černý a David Holý, partneři Pale Fire Capital
Dosud byli hlavními tvářemi české investiční skupiny Pale Fire Capital (PFC) Dušan Šenkypl, Jan Barta a David Holý. Nyní trio podnikatelů k sobě přibírá novou výraznou posilu. Tou je český investor se zkušeností z private equity, průmyslu a zdravotnických technologií Jan Černý, jenž vystudoval Oxford. Přichází z investiční skupiny BHM Group miliardáře Tomáše Krska, kde působil jako partner a managing director a dříve zastával vrcholové manažerské role ve Škodě Transportation.

Jako nový řídící partner a významný podílník PFC se ujímá budování private equity portfolia ve chvíli, kdy se pro skupinu otevírá jedna z největších investičních příležitostí poslední doby. Během příštích pěti let totiž plánuje investovat až deset miliard korun do evropských firem s nemalou ambicí budovat silné hráče globálního formátu. Zaměří se přitom na pomezí technologií, AI a tradičních průmyslových odvětví.

Pale Fire Capital prodává Semantic Visions. Český lovec dat míří k dalšímu růstu pod vedením Behind Investments
Přečtěte si také:

Pale Fire Capital prodává Semantic Visions. Český lovec dat míří k dalšímu růstu pod vedením Behind Investments

Podle Šenkypla dnes umělá inteligence mění logiku celých odvětví a otevírá prostor pro novou generaci investorů, kteří dokážou propojit technologické know-how s kapitálem a reálnou schopností firmy rozvíjet. Právě Černý je podle něj osobností, s níž budou moci v PFC ve druhé dekádě výrazně zrychlit a rozšířit záběr. Vedle digitálních projektů se chce skupina nově soustředit i na ty segmenty průmyslu a služeb, které současné technologické nejistotě odolávají.

„Do budoucna chceme vybudovat portfolio kolem několika silných platforem, které bude možné škálovat dlouhodobě,“ říká Barta s tím, že významným investičním tématem budou rovněž generační obměny a řešení nástupnictví ve firmách. V návaznosti na rozvoj private equity chystá PFC také posílit svůj investiční tým.

S podnikáním začali v USA, teprve pak šli do Česka. Ultimátním cílem bratrů Samkových je zdigitalizovat s Rouvy celý cyklistický svět
Přečtěte si také:

S podnikáním začali v USA, teprve pak šli do Česka. Ultimátním cílem bratrů Samkových je zdigitalizovat s Rouvy celý cyklistický svět

„Bez výjimečných lidí nejsou výjimečné výsledky. Náš tým plánujeme rozšířit o ambiciózní investiční profesionály, kteří mají skutečný tah na branku, touží po tom se rychle učit a mají odvahu budovat z Česka velké mezinárodní projekty. Taková příležitost zapojit se do aktivit PFC se otevírá vlastně poprvé,“ dodává Černý.

