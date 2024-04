S Čedokem na Phuket a Mauricius třeba i z Ostravy a Brna. Regionální letiště hlásí exotické novinky pro letošní zimní sezónu

Časy, kdy se do vzdálených exotických destinací létalo pouze a jen z Prahy, jsou dávno ty tam. Ba naopak, seznam dovolenkových letovisek nacházejících se na druhé straně zeměkoule se v případě tuzemských regionálních letišť nadále rozšiřuje. Nově bude možné díky Čedoku letět na ostrovy Phuket a Mauricius třeba i z Ostravy a Brna.





Stane se tak během letošní zimní sezóny, přičemž cestující poletí s italským dopravcem Neos, a to na palubě letounu Boeing 787–9 Dreamliner. Tam budou mít k dispozici celkem tři třídy, zábavní portál i Wi-Fi připojení.





„Obrovský rozvoj, který v letošním roce cestovní kancelář Čedok v Ostravě plánuje, svědčí o tom, že o létání z našeho ostravského letiště je stále větší zájem. Sedm novinek přes letní sezónu a dvě exotické destinace v zimním období jistě potěší nejen obyvatele Moravskoslezského kraje, ale také okolních regionů. V letošním roce očekáváme rekordní počet odbavených cestujících a spolu s nárůstem počtu leteckých linek plánujeme také rozšíření nabídky služeb tak, aby si cestující svoji dovolenou užili už při vstupu do prostor jejich domovského letiště,“ uvedl Jaromír Radkovský, generální ředitel Letiště Ostrava.

Z Brna se cestující do vzdálených destinací měli možnost dostat již během loňského roku, a to právě na thajský Phuket. A protože se tato novinka tehdy osvědčila, rozhodl se Čedok letos přidat i zmíněný Mauricius. Odlety na tento ostrov nacházející se východně od Madagaskaru budou plánovány vždy na středu, kdežto do Thajska se bude létat ve čtvrtek. Předprodej zájezdů na nadcházející zimní sezónu pak zmíněná cestovní kancelář spustí ještě v průběhu dubna.

„Těšíme se na další spolupráci s Čedokem a na nové spojení s Mauriciem. Věříme, že Phuket ukázal, že mezi Brňany a Moravany panuje velký zájem nejen o cestování do klasických evropských a středomořských destinací, ale i za dalekou exotikou,“ podotkl Milan Kratina, předseda představenstva Letiště Brno.