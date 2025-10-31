Menu Zavřít

Ruský Lukoil se podvolil americkým sankcím. Firma prodá svá zahraniční aktiva společnosti Gunvor

Jan Boháč
Dnes
Čerpací stanice ruské společnosti Lukoil
Autor: Thierry Hebbelinck / Shutterstock.com

Ropný gigant Lukoil oznámil, že veškerá jeho zahraniční aktiva odkoupí globální obchodník s komoditami Gunvor. Druhá největší ruská ropná společnost k tomuto kroku přistoupila kvůli sankčnímu balíčku, který minulý týden schválila administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Outstream Placeholder

Podle nového nařízení Ministerstva financí USA musí zahraniční společnosti do 21. listopadu ukončit veškeré transakce s Lukoilem a Rosněftem, což je další významná ruská energetická společnost. Díky tomu, že Lukoil svá aktiva mimo Rusko prodá, sankce se už na ně nebudou vztahovat.

Ruská firma ovšem kvůli prodeji přijde o celou řadu lukrativních závodů. Týká se to třeba jednoho z největších ropných polí na světě West Qurna 2 v Iráku, kde Lukoil drží 75procentní podíl. Kromě toho firma prodá rovněž největší rafinerii na Balkáně Lukoil Neftohim Burgas v Bulharsku a také rafinerii Petrotel v Rumunsku.

Vyměníme pšenici za auta. Rusko oživuje barterový obchod, aby obešlo západní sankce na platební systémy
Přečtěte si také:

Vyměníme pšenici za auta. Rusko oživuje barterový obchod, aby obešlo západní sankce na platební systémy

Plánovaný prodej aktiv je dosud nejvýznamnějším krokem ruské společnosti v důsledku západních sankcí uvalených kvůli válce na Ukrajině. Lukoil se sídlem v Moskvě se aktuálně na světové produkci ropy podílí přibližně dvěma procenty.

  • Našli jste v článku chybu?

Témata:

Anketa

Používáte při placení v restauraci či kavárně aplikaci Qerko?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Kvíz pro opravdové fajnšmekry. Jak dobře znáš původní hru Mafia?
1/15 otázek
Spustit kvíz
Konference CIF25: 20 let médií, AI a budoucnost marketingu. Přijďte 4. listopadu
PROGRAM