Ruský Lukoil se podvolil americkým sankcím. Firma prodá svá zahraniční aktiva společnosti Gunvor

Ropný gigant Lukoil oznámil, že veškerá jeho zahraniční aktiva odkoupí globální obchodník s komoditami Gunvor. Druhá největší ruská ropná společnost k tomuto kroku přistoupila kvůli sankčnímu balíčku, který minulý týden schválila administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Podle nového nařízení Ministerstva financí USA musí zahraniční společnosti do 21. listopadu ukončit veškeré transakce s Lukoilem a Rosněftem, což je další významná ruská energetická společnost. Díky tomu, že Lukoil svá aktiva mimo Rusko prodá, sankce se už na ně nebudou vztahovat.
Ruská firma ovšem kvůli prodeji přijde o celou řadu lukrativních závodů. Týká se to třeba jednoho z největších ropných polí na světě West Qurna 2 v Iráku, kde Lukoil drží 75procentní podíl. Kromě toho firma prodá rovněž největší rafinerii na Balkáně Lukoil Neftohim Burgas v Bulharsku a také rafinerii Petrotel v Rumunsku.
Plánovaný prodej aktiv je dosud nejvýznamnějším krokem ruské společnosti v důsledku západních sankcí uvalených kvůli válce na Ukrajině. Lukoil se sídlem v Moskvě se aktuálně na světové produkci ropy podílí přibližně dvěma procenty.