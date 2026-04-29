Ropa dále zdražuje. Blíží se hranici 120 dolarů za barel

Situace na trhu s ropou je v posledních týdnech mimořádně proměnlivá. Děje se tak pochopitelně v návaznosti na vývoj války na Blízkém východě, respektive konflikt mezi Izraelem a USA na jedné straně a Íránem na straně druhé. Tamní režim před časem nechal zablokovat klíčový Hormuzský průliv, kterým proudí zhruba pětina globálních dodávek této suroviny.
Washington v reakci zase zahájil blokádu íránských přístavů, jež pokračuje navzdory aktuálně platnému příměří. A to vše má přirozeně negativní vliv na to, za kolik se černé zlato na světových trzích nyní obchoduje.
„USA daly najevo, že budou pokračovat v námořní blokádě íránských přístavů, aby omezily vývoz ropy z Teheránu a donutily ho k návratu k jednacímu stolu. Ropa Brent dnes zdražila o dalších šest dolarů na úroveň sto sedmnácti dolarů za barel,“ upozornil Jaromír Gec z Ekonomického a strategického výzkumu Komerční banky.
Důsledky aktuální krize se projevují rovněž na dalších trzích, včetně těch devizových: „Americký dolar v tomto prostředí posílil o 0,2 procenta k 1,169 USD/EUR. Tradičně inverzní pohyb byl patrný u měn rozvíjejících se trhů. Středoevropské trio polský zlotý, česká koruna a maďarský forint v páru s eurem odepsaly 0,1–0,3 procenta. Současná úroveň kurzu kolem 24,40 CZK/EUR je nejslabší za poslední zhruba tři týdny. Pokud brzy nedojde k posunu v řešení krize v Perském zálivu, tlaky na její oslabení budou podle nás přetrvávat i nadále,“ dodal Gec.