Menu Zavřít

Receptura, která změnila svět nápojů. Coca-Cola slaví 140 let od svého vzniku

Jan Boháč
Dnes
Coca-cola
Autor: Fotazdymak / Shutterstock.com

Před 140 lety namíchal lékárník John Stith Pemberton v americké Atlantě unikátní nápoj, který dnes znají miliardy lidí na všech světových kontinentech. Na základě jeho sirupu totiž vznikla Coca-Cola, jež se postupně stala globálním výrobcem s komplexním portfoliem zahrnujícím více než 200 značek perlivých nápojů, ochucených vod, džusů, čajů a kávy.

„Příběh společnosti Coca-Cola je především o schopnosti přicházet s novými nápady a zůstávat blízko lidem. Oslava výročí pro nás není jen ohlédnutím do historie, ale především impulzem dívat se dopředu, hledat nové inovace a způsoby, jak zůstat přirozenou součástí každodenního života našich spotřebitelů,“ řekla Veronika Němcová, ředitelka vnějších vztahů a komunikace společnosti Coca-Cola pro Česko a Slovensko.

V tuzemsku se Coca-Cola poprvé objevila až ke konci druhé světové války, kdy se sem dostala spolu s americkými vojáky. Známé jsou především příběhy ze západních Čech, kde se tehdy lahve tohoto nápoje neformálně směňovaly třeba za plzeňské pivo. Zásadní zlom pak nastal před 55 lety, tedy v roce 1971, kdy byla v Československu zahájena licenční výroba Coca-Coly ve společnosti Fruta Brno.

Mattoni se veze na vlně nealko nápojů. Jeho loňské tržby překonaly hranici 25 miliard korun
Přečtěte si také:

Mattoni se veze na vlně nealko nápojů. Jeho loňské tržby překonaly hranici 25 miliard korun

„Klíčové pro nás je, že už 55 let vyrábíme nápoje přímo u nás. Nejsme jen distributor, ale i výrobce s dlouhodobou vazbou na region. Za tu dobu se Coca-Cola stala součástí života několika generací a na této tradici chceme stavět i v budoucnu,“ dodala Němcová.

  • Našli jste v článku chybu?

Témata:

Anketa

Kterou sociální síť máte nejraději?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Kvíz: Rozumíte řeči peněz? Co znamená, když se řekne pětka, kilo, babka nebo měďák?
1/15 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články


Dnes

Jízda na harleyi už nemusí být jen pro bohaté. Nový šéf značky mění strategii a míří k dostupnějším modelům

Dnes

Jak ušetřit až čtvrtinu nákladů a zvýšit tržby restaurace? Kostelný z Piana popisuje problémy současné české gastronomie

Dnes

Rýsuje se nová lodní trasa přes Atlantik. Arktický přístav Churchill se chce stát kanadskou bránou do Evropy

Dnes

Moravští vinaři připravili speciální akci. Zvou na koštování i regionální speciality

Včera

Od chvíle, kdy lidstvo poprvé dobylo vesmír, letos uplynulo 65 let. Jurije Gagarina do kosmu dopravila loď Vostok 1

Včera

Bez legendy, ale s jistotou. Na první valné hromadě Berkshire Hathaway bez Buffetta Greg Abel obstál, vsadil na čísla místo historek

Včera

Řemeslo, které nikdy nebylo příliš vidět. Truhlář z Vysočiny vrací dřevěným kostrám veteránů podobu, jakou jim kdysi vtiskli jejich tvůrci

Včera

Kvíz: Rozumíte řeči peněz? Co znamená, když se řekne pětka, kilo, babka nebo měďák?

Včera

Rekordní dědická daň. Rodina vlastnící Samsung musela do státní kasy Jižní Koreje poslat takřka 170 miliard korun

4. 5. 2026

Ideální sparingpartner? Humanoidní robot Ace se přiučil ping-pongu a ukazuje, jak rychle se fyzická AI mění z experimentu v realitu