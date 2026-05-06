Receptura, která změnila svět nápojů. Coca-Cola slaví 140 let od svého vzniku

Před 140 lety namíchal lékárník John Stith Pemberton v americké Atlantě unikátní nápoj, který dnes znají miliardy lidí na všech světových kontinentech. Na základě jeho sirupu totiž vznikla Coca-Cola, jež se postupně stala globálním výrobcem s komplexním portfoliem zahrnujícím více než 200 značek perlivých nápojů, ochucených vod, džusů, čajů a kávy.
„Příběh společnosti Coca-Cola je především o schopnosti přicházet s novými nápady a zůstávat blízko lidem. Oslava výročí pro nás není jen ohlédnutím do historie, ale především impulzem dívat se dopředu, hledat nové inovace a způsoby, jak zůstat přirozenou součástí každodenního života našich spotřebitelů,“ řekla Veronika Němcová, ředitelka vnějších vztahů a komunikace společnosti Coca-Cola pro Česko a Slovensko.
V tuzemsku se Coca-Cola poprvé objevila až ke konci druhé světové války, kdy se sem dostala spolu s americkými vojáky. Známé jsou především příběhy ze západních Čech, kde se tehdy lahve tohoto nápoje neformálně směňovaly třeba za plzeňské pivo. Zásadní zlom pak nastal před 55 lety, tedy v roce 1971, kdy byla v Československu zahájena licenční výroba Coca-Coly ve společnosti Fruta Brno.
„Klíčové pro nás je, že už 55 let vyrábíme nápoje přímo u nás. Nejsme jen distributor, ale i výrobce s dlouhodobou vazbou na region. Za tu dobu se Coca-Cola stala součástí života několika generací a na této tradici chceme stavět i v budoucnu,“ dodala Němcová.