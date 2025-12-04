Původem české Twisto rozšiřuje svoji přítomnost ve východní Evropě. Nově bude působit i v Bulharsku

Vzniklo v Česku, už dva roky ale patří turecké skupině Param. A ta postupně protlačuje na další a další evropské trhy. Řeč je o fintechové společnosti Twisto, která působí v oblasti takzvaných BNPL služeb, v rámci nichž svých klientům nabízí mimo jiné možnost odložit platbu až o 30 dní.
Před sedmi lety fintech expandoval do Polska, vloni přibylo Rumunsko, no a nyní ohlásilo jeho vedení vstup i do sousedního Bulharska. Stalo se tak prostřednictvím rozšíření strategického partnerství s významným místním marketplacem eMAG.
„Rumunsko potvrdilo, že kombinace silných lokálních partnerství a hlubokého porozumění tržní dynamice a chování spotřebitelů funguje,“ nechala se slyšet Nemika Menevse, současná šéfka Twista. „V Bulharsku na to od začátku navazujeme: opíráme se o tržní data a společně s eMAGem přinášíme zákazníkům bezproblémová, transparentní a odpovědná platební řešení,“ dodala.
Twisto se na novém trhu pokusí navázat na slibné výsledky z Rumunska, kde za jediný rok zrealizovalo platby pro téměř dva miliony zákazníků. V Bulharsku bude původně český finančně-technologický startup zpracovávat transakce skrze dvě platební metody, a sice prostřednictvím Platby do 30 dnů a Platby ve 4 splátkách.
„Vstup Twista do Bulharska přichází v ideální chvíli – stále více zákazníků přechází na digitální platby a očekává větší flexibilitu při placení. Na základě silných výsledků, kterých jsme společně dosáhli v Rumunsku, nyní naše partnerství přináší bulharským zákazníkům moderní, transparentní a snadno použitelná platební řešení už od prvního dne,“ uvedl Silviu Gugui, generální manažer eMAG Bulgaria.