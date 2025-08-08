Nezaměstnanost v Česku v červenci stoupla na 4,4 procenta. Může za to omezený nábor i příchod absolventů škol

Úřad práce České republiky dnes zveřejnil nová data týkající se nezaměstnanosti. Z nich vyplývá, že bez práce bylo k 31. červenci 2025 celkem 329 501 lidí, což bylo o 14 036 více než v červnu a o 46 490 více než před rokem. Podíl nezaměstnaných ke konci července tedy mírně stoupl na 4,4 procenta, což je meziročně o 0,6 procentního bodu více.
Za aktuálním vývojem stojí podle odborníků hned několik faktorů. „Firmy kvůli dovoleným výrazně snižují náborové aktivity a nástupy nových zaměstnanců odkládají na září. Lidé, kteří skončili v předchozím zaměstnání, přitom zůstávají evidováni na úřadech práce, a to až do doby, než v novém místě reálně nastoupí, což bývá zpravidla na podzim. Dalším faktorem je příchod absolventů škol, kteří ještě nezačali aktivně pracovat, a v systému tak navyšují počty nezaměstnaných,“ vysvětlil Martin Jánský ze společnosti Randstad.
Další důležité faktory pak zmínila Andrea Linhartová Palánová, expertka ze společnosti PwC. „Mírné navýšení nezaměstnanosti v Česku v červenci odráží i útlum ve zpracovatelském průmyslu daný jednak letním zpomalením výroby, ale i dlouhodobě nedostatečnou poptávkou a vysokou mírou nejistoty. Tu v červenci dále posílila vyhlášení amerického prezidenta o zavedení 30procentních dovozních cel na zboží z EU. Právě tyto nejistoty vedle neflexibilního zákoníku práce a dalších faktorů nepřispívají k ochotě firem výrazněji nabírat nové zaměstnance,“ doplnila Palánová.
I přes obecné pozastavení náboru ale podle Michala Španěla z portálu JenPráce.cz stále existuje velká poptávka především po dělnických a technických profesích. Kromě toho jsou navíc na trhu výrazné regionální rozdíly, takže zatímco v Praze či na Plzeňsku zaměstnavatelé čelí nedostatku pracovníků, v okresech jako Karviná nebo Most je nabídka stále vyšší než poptávka.
Ačkoliv nárůst nezaměstnanosti možná na první pohled působí jako negativní zpráva, odborníci upozorňují, že z pohledu podnikatelského sektoru mírné ochlazení pracovního trhu rozhodně neuškodí. Nezaměstnanost v Česku je navíc stále jedna z nejnižších ze všech členských zemí Evropské unie.