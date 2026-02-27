Netflix nakonec ostrouhá. Streamovací platforma ustoupila z boje o Warner Bros., vítězem asi bude Paramount

Americká společnost Netflix ustoupila od svého návrhu na koupi filmového studia Warner Bros. Discovery. Znamená to, že známou firmu pravděpodobně převezme konkurenční Paramount Skydance, který za ni podle BBC nabídl přibližně 111 miliard dolarů, tedy téměř 2,3 bilionu korun.
Zmíněnou informaci potvrdil i samotný Warner Bros., podle něhož je nejnovější nabídka společnosti Paramount lepší než přechozí nabídka Netflixu, který už ji znovu odmítl zvýšit. Vedení Netflixu to následně okomentovalo tak, že nedorovnalo nabídku společnosti Paramount, protože dohoda už při zvýšené ceně není pro firmu finančně atraktivní. „Tato transakce byla vždycky dobrou možností za vhodnou cenu, ne nezbytností za každou cenu,“ dodali vedoucí pracovníci Netflixu.
Nová dohoda Paramountu a Warner Bros. má každopádně potenciál výrazně proměnit současnou podobu Hollywoodu i situaci okolo streamovacích platforem obecně. Paramount totiž získá přístup k mnoha kultovním filmům a seriálům na HBO Max, jako je třeba Harry Potter nebo Přátelé.
Uzavření dohody ale zatím rozhodně není jisté. Nejprve ji totiž musí schválit akcionáři, a následně i regulační orgány. Obzvláště s druhým zmíněným krokem by přitom mohl být problém, což potvrdil i kalifornský generální prokurátor Rob Bonta. „Potenciální fúze rozhodně není hotová věc, jelikož tito dva hollywoodští titáni neprošli kontrolou regulačních orgánů. Kalifornské ministerstvo spravedlnosti zahájilo vyšetřování a my hodláme v našem přezkumu dále pokračovat,“ napsal v příspěvku na sociálních sítích.