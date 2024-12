Navržena přímo na míru. V německém Bonnu zahájila provoz nová unikátní tramvaj od české Škoda Group

Byla navržena tak, aby speciálně odpovídala potřebám jednoho konkrétního města. Disponuje širokými vstupy pro cestující, otočným podvozkem snižujícím hluk a vibrace, kabinu pro řidiče pomáhali designovat sami tamní řidiči a je vybavena ekologickým klimatizačním systémem na bázi CO2. Taková je nová nízkopodlažní tramvaj Škoda ForCity Smart Bonn, která od víkendu brázdí ulice stejnojmenné německé aglomerace na západě země.





Prozatím sice tyto nové stroje obsluhují pouze linku 61 mezi Dottendorfem a Auerbergem, do budoucna jich však bude mnohem víc. To proto, že společnost SWB Bus und Bahn, která je provozuje, jich v ulicích Bonnu plánuje nasadit celkem osmadvacet.

„S novými tramvajemi SWB stavíme základy úspěšné změny v městské mobilitě,“ nechala se slyšet šéfka uvedeného dopravního podniku Anja Wenmakersová. „Jsou poháněny zelenou energií, což významně přispívá k cíli Bonnu dosáhnout klimatické neutrality do roku 2035. Jejich atraktivní design, moderní vybavení a špičkové technologie mohou motivovat více lidí k využívání veřejné dopravy.“

Že se nové „škodovácké“ tramvaje co do samotného návrhu skutečně vydařily, dokládá i získání prestižního ocenění Red Dot Award za produktový design. V rámci něj její tvůrci do vozidla zakomponovali nejen pokročilé osvětlení pro lepší viditelnost, ale třeba také speciální kamery, které nahrazují funkci zpětných zrcátek.