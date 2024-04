Merkur to zkouší na Hit Hitu, cílem je vybrat peníze na edukační portál propojující digitální svět s legendární stavebnicí

Z dnešní generace padesátníků, čtyřicátníků, ba možná i třicátníků si s ní hrál takřka každý, lidé narození na přelomu tisíciletí už ji ale nejspíš znají jen z dobových fotografií a vyprávění. Řeč je o legendární české stavebnici Merkur, která byla za minulého režimu nedílnou součástí většiny českých domácností a jež Ottu Wichterlemu posloužila k zásadnímu zdokonalení měkkých kontaktních čoček.





Ačkoliv to v uplynulých letech se společností Merkur Toys, jak se nyní oficiálně jmenuje, vypadalo všelijak, nyní se zdá, že se věci opět daly do pohybu. A to jak obrazně, tak doslova. Podnikateli Richardu Hrbáčovi se podařilo firmu vytáhnout z finančních potíží a zainvestovat do rozvoje výroby a nových stavebnic. A také poněkud zdokonalit – vedle elektromotorů jsou totiž do nich nyní běžně zakomponovány různé automatizační a robotické prvky, díky nimž se z tradiční hračky stává ideální nástroj pro vzdělávání i budoucí výzkum.





„V současné době společnost Merkur spolupracuje s řadou technických univerzit. Merkur tak není jen hračkou pro malé děti, ale opravdový nástroj, který umožňuje rozvinout skutečné technické dovednosti, zručnost, analytické myšlení, programování a v podstatě je může dovést až do úspěšného vědeckého života,“ říká Hrbáč, nynější majitel společnosti z Police nad Metují.

Že to Hrbáč a jeho tým myslí vážně, dokládá i nejnovější projekt, do kterého se společně s kolegy pustil. Tím je založení nového edukačního portálu, který propojí stavebnici s digitálním světem a který bude zaměřený právě na výuku robotiky. Na něm lidé naleznou mechanické i technické principy, včetně návodů, jež se mohou hodit jak běžným stavitelům, tak i profesionálům, tedy konkrétně třeba učitelům.

„Postavte si svůj model pomocí stavebnici Merkur a rozhýbejte jej pomocí vašeho mobilního telefonu – samotné stavění je pouze začátek… Odměnou bude i společně strávený čas rodičů s dětmi a zážitky, které zůstanou po celý život,“ míní Hrbáč a dodává: „Naučme naše děti Merkur opět používat a podpořme jejich zručnost, kreativitu a představivost. Nebude to jednoduché, protože to bude vyžadovat daleko více trpělivosti a dovedností něž swipovat po displeji telefonu.“

Případní zájemci a fanoušci Merkuru mohou vznik nového portálu finančně podpořit. Učinit tak půjde v rámci kampaně na crowrfundingové platformě Hit Hit, která bude spuštěna 20. května.