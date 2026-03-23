Majitel Carvaga hlásí novou akvizici. Za stovky milionů korun koupil belgický Automotive Systems, jehož software používá i Aston Martin

Redakce
Dnes
Autor: EAG

Česká technologická skupina EAG posiluje své zahraniční působení. Za střední stovky milionů korun akvírovala belgickou společnost Automotive Systems, jež se zabývá vývojem plně integrovaného podnikového softwaru (DMS) určeného prodejcům automobilů. Řešení firmy, zvané iReach, je plně integrované a schopné pokrýt vše od prodeje, skladování, servisu, CRM i účetnictví. Na tamním trhu jej ve svých vozech využívají dvě třetiny automobilek, včetně značek Aston Martin, Fiat či Ford.

„Belgický trh je pro nás strategicky důležitý svou vyspělostí a úzkým propojením s dalšími zeměmi Beneluxu, Francií i Švýcarskem. Kromě toho, že přímo v Belgii vstupujeme do segmentu, v němž už máme velmi silné postavení ve střední Evropě, si však akvizicí Automotive Systems zároveň otevíráme dveře k budoucí expanzi na poli DMS softwaru v dalších západních zemích,” komentuje nejnovější transakci člen představenstva EAG Petr Kratochvíl.

V Beneluxu česká skupina, pod kterou patří mimo jiné firmy Carvago, Omnetic, Cebia, působí již od roku 2022, tehdy se stala novým majitelem platformy pro obchodování s ojetými vozy Fastback. Díky akvizici Automotive Systems tak EAG svými technologickými řešeními pokrývá de facto celý životní cyklus automobilu – od prvního prodeje a financování, přes pojištění a servis až po prověření původu vozu a přechod na dalšího majitele v autobazaru.

