Konec jedné éry. Tim Cook opustí po 15 letech post šéfa Applu

V roce 2011 převzal vedení Applu po zesnulém Steveu Jobsovi. Letos 1. září, tedy po dlouhých 15 letech, ale Tim Cook na pozici generálního ředitele společnosti skončí a nahradí jej John Ternus. Podle serveru CNN to firma oznámila ve své tiskové zprávě v noci z pondělí na úterý SELČ.
„Být generálním ředitelem Applu a dostat důvěru vést takto mimořádnou společnost bylo tím největším životním privilegiem, jakého se mi dostalo,“ nechal se slyšet Cook. Zpráva o jeho konci na pozici CEO není podle světových agentur až tak překvapivá. Média o odchodu spekulovala již několik měsíců, přičemž mělo se současně i za to, že jeho nástupcem se stane právě padesátiletý Ternus, který aktuálně zastává roli seniorního viceprezidenta pro hardwarové inženýrství společnosti.
Sám Cook, jenž z Applu během oněch 15 let udělal firmu s hodnotou čtyři biliony dolarů, zůstane tváří společnosti i nadále. Po konci ve funkci generálního ředitele totiž bude zastávat funkci předsedy představenstva.