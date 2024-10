Je libo platit na třetiny nebo třeba až za měsíc? Skip Pay spojilo síly s platební bránou GoPay, je dostupné na většině českých e-shopů

Oblíbená platební brána GoPay hlásí novinku, která potěší nejednoho českého spotřebitele. Spojila síly s tuzemským fintechem Skip Pay, díky čemuž mohou zákazníci jeho řešení odložených plateb (BNPL) nyní využít již na většině zdejších e-shopů.





„S GoPay máme společný cíl – dát českým zákazníkům co nejhladší a nejbezpečnější platební metodu. Obchodníkům zase chceme poskytnout prodejní nástroj, který je nezklame v nejcitlivějším možném okamžiku – v momentě, kdy zákazník vidí konečnou částku a zvažuje, zda opravdu nakoupit, nebo jestli by nebylo lepší opustit košík a porozhlédnout se jinde či nákup zboží odložit,“ říká Richard Kotrlík, šéf Skip Pay, kterážto společnost spadá do portfolia ČSOB a svým klientům nabízí možnost rozdělit platbu na třetiny nebo její uskutečnění odložit až o 30 dní.

Služba má být nově dostupná na více než 33 tisíc českých internetových obchodů. To vše v době, kdy na zdejší e-commerce scéně sílí podle vedení Skip Pay dva protichůdné tlaky. Tím prvním je důraz na bezpečnost, druhým výše ceny samotná. Na ni jsou tuzemští zákazníci podle dat společnosti meziročně o 58 procent citlivější.

„Integrací odložených plateb v obou nejpoužívanějších podobách, tedy ve formě klasické odložené platby, kdy zákazník má na uhrazení platby až 30 dní od nákupu, a takzvané Třetiny, kdy si nákup rozloží na tři splátky, zkompletujeme naši nabídku produktového portfolia o poslední dosud chybějící kousek,“ říká Petr Vaněk, CEO GoPay.