Jde to i bez hluku. Hradec Králové zažil unikátní podívanou, večerní oblohu rozsvítilo na 500 dronů

Největší dronová show, jakou kdy Česko a Slovensko dohromady viděly. Právě to slibovali organizátoři nedělní akce na letišti v Hradci Králové v tamním Parku 360, kde se každý rok koná i oblíbený Rock for People.
Krajské město si letos připomíná 800 let od svého založení, respektive od první písemné zmínky. A tyto oslavy pojímá již od začátku roku ve velkém stylu. Nedělní dronová show, které předcházel koncert skupiny Tata Bojs a pár dalších, přilákala do festivalového parku dle odhadů na 20 tisíc návštěvníků. Pomohl dozajista i fakt, že celá akce byla zdarma.
Samotné „vystoupení“ dronů začalo krátce po půl desáté večer. Show, kterou svým komentářem doprovázel herec Viktor Preiss a o kterou se postarala společnost Spectrum Productions, trvala přibližně 10 minut a byla pojata jako příběh o historii tohoto dnes zhruba 100tisícového města. Na obloze byly k vidění obrazce připomínající zdejší symboly, včetně historických staveb, řek i jejich soutoku, i řada dalších.
Oslavy 800leté historie Hradce Králové ještě nekončí. Další velkolepá podívaná čeká na obyvatele města již v druhé půlce tohoto týdne. A bude se odehrávat rovněž na nebi. „Město králů a královen“ se totiž stane dějištěm tradiční Balónové fiesty, která se v tomto kraji koná začátkem září rok co rok. Letos se organizátorům podařilo potvrdit účast rekordního počtu 80 horkovzdušných balónů, jež se v pátek 5. 9., pokud počasí dovolí, vznesou v podvečerních hodinách k obloze hromadně. Akce nicméně oficiálně začíná již o dva dny dříve, přičemž i během nich by jich na nebi měly být k vidění desítky.