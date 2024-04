Dubnový halving se blíží. Co to pro lidi s bitcoinem znamená, zodpoví nový díl podcastu Bitcoin a Blondýna našich kolegu z Měšce

Bitcoin v současné době zažívá zlaté časy. V uplynulých dnech překonával co do své hodnoty jeden rekord za druhým, přičemž aktuálně (v době psaní tohoto článku) je k mání za takřka 71 tisíc dolarů. A co je možná ještě důležitější, již za několik málo dní by to mohlo být ještě o poznání víc. I když nemusí.





V noci z 19. na 20. dubna má totiž dojít k takzvanému halvingu, respektive půlení, při kterém – jak už samo označení tohoto termínu napovídá – se odměna za vytěžení bitcoinu sníží na polovinu. Experti se neshodnou, jak se hodnota této největší světové kryptoměny bude vyvíjej dál, faktem nicméně je, že při předchozích půleních, k nimž dochází pravidelně jednou za čtyři roky, vždy prudce vzrostla.





„Minulost ukázala, že několik měsíců po halvingu vždy cena bitcoinu strmě stoupla. Bude vznikat jen polovina nových mincí proti stavu před halvingem, takže začne klesat přísun bitcoinů na trh, což může zvýšit cenu. Ale jak víme, minulý vývoj nemusí predikovat ten budoucí,“ nechal se v novém dílu podcastu Bitcoin a Blondýna, který připravují kolegové ze sesterského serveru Měšec.cz slyšet provozovatel webu Bitcoinvkapse.cz Tomáš Krause.

Celý rozhovor si můžete poslechnou na odkazu níže.