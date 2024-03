Do Česku vstupuje chorvatský „Slevomat pro studenty“. Pomůže jim ušetřit při nákupu knih, jízdenek i oblečení

Každý, kdo někdy chodil na vysokou, ví, že studentský život může být krásný, ale také pěkně finančně náročný. Tím spíš když času na brigádu, která by vytrhla trn z paty, není během semestru tolik, kolik by člověk potřeboval. Chorvatský startup Kolegio, jenž nově vstoupil také do Česka, nabízí naštěstí alespoň částečné řešení. Studentům pomáhá ušetřit peníze skrze bezplatné slevy, které lze uplatit jak při nákupu oblečení, tak třeba i na cestách.





Aby na ně vysokoškoláci dosáhli, stačí jim se zaregistrovat na jeho webových stránkách, kde se jim následně i zobrazí jednotlivé slevové akce. Kolegio za tímto účelem spolupracuje s celou řadou v tuzemsku působících firem, včetně Knih Dobrovský, About You, Leo Expressu či Footshopu.





„Tyto spolupráce nás baví a tím, že se specializujeme na kampaně a strategie pro vstup značek na český trh, je toto výhoda pro zahraniční firmy, které tak eliminují systém pokus/omyl,“ nechal se slyšet Vojtěch Lambert, šéf fullservisové digitální agentury LCG New Media. Právě ta Kolegiu s rozjezdem v Česku pomáhá.

Platformu aktuálně používá napříč celou Evropou více než 70 tisíc studentů, přičemž zde si vedení Kolegia dalo za cíl oslovit polovinu všech vysokoškoláků. Těch bylo podle dat Českého statistického úřadu na konci roku 2022 v Česku zhruba 305 tisíc.