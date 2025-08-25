Chytrý náramek, který se hodí třeba na školním výletě. Komerční banka rozšiřuje ve spolupráci se společností Visa platební možnosti dětí

Dětem v Česku, které ještě nedosáhly plnoletosti, se nyní naskýtá další způsob bezhotovostního placení. Postarala se o něj Komerční banka ve spolupráci se společností Visa a firmou LAKS, a to prostřednictvím chytrých platebních náramků, které fungují stejně jako běžná bezkontaktní platební karta.
Náramek je určen dětem a mladistvým od šesti do sedmnácti let věku, přičemž noví dětští klienti si jej mohou na základě slevového kódu v rámci kampaně, která probíhá od poloviny září do konce listopadu, potažmo do vyprodání zásob, pořídit zcela zdarma.
„Děti a mladí lidé chtějí platit jednoduše, bez omezení a s přehledem – při hře, na školním výletě či v létě u vody – a rodiče potřebují mít jistotu, že je to bezpečné a pod kontrolou. Proto přicházíme s chytrým náramkem, který dětem dává svobodu a rodičům klid v duši,“ říká Jitka Haubová, členka představenstva a provozní ředitelka Komerční banky.
„Visa dlouhodobě podporuje moderní a bezpečné způsoby placení. Ve spolupráci s Komerční bankou přinášíme ke kartám Visa jako první v České republice dětským klientům moderní platební nástroj, který se používá stejně jednoduše jako bezkontaktní karta a je pohodlně stále na ruce,“ dodává country manager společnosti Visa pro Českou republiku Petr Polák s tím, že náramek se připojí k platební kartě od KB přes aplikaci Laks Pay v chytrém telefonu.