Český jednorožec Mews mění svou vizuální identitu

Redakce
Dnes
Mews - vizuální identita
Autor: Mews, publikováno se svolením

Český jednorožec Mews, který poskytuje hotelům a dalším ubytovacím zařízením systém pro správu rezervací, check-inů a vyřizování požadavků jejich hostů, mění svou vizuální identitu. Zatímco konkurence v segmentu hotelových technologií sází na střídmé modré barvy a sterilní fotografie prázdných pokojů, Mews vsadil na výraznou růžovou a komunikační motto „Impact You Can't Ignore", což v překladu znamená dopad, který nelze přehlédnout.

„Hotelnictví vstupuje do zásadního desetiletí. Nároky hostů rostou a zdroje příjmů se rozšiřují za hranice pokojů. Umělá inteligence mění způsob fungování byznysu. Hotely, které v těchto podmínkách uspějí, budou ty, které stojí na sjednocené a adaptabilní infrastruktuře. Proto budujeme operační systém pro hotelový průmysl,“ říká Richard Valtr, zakladatel Mews.

Nová ikona, na kterou firma sází, a která nahrazuje samostatné písmeno M, vychází z původního slova „mews" – londýnských dvorních uliček sloužících jako zázemí a stáje. Zároveň odkazuje na myšlenku neviditelné, ale klíčové infrastruktury.

Za rebrandingem ale nestojí jen estetika. Mews potvrzuje svou ambici stát se operačním systémem světového hotelnictví. Za poslední rok firma urychlila růst SaaS hrubého zisku o 55 %, rozšířila se na 15 000 provozoven ve více než 85 zemích a platforma má přes 132 000 aktivních uživatelů měsíčně. Loni uzavřela investiční kolo Series D ve výši 300 milionů dolarů při valuaci 2,5 miliardy dolarů.

Nejnovější články


Dnes

Vědci vyvinuli kovové sklo, které dramaticky snižuje energetické ztráty. Může to znamenat novou éru elektromotorů

Dnes

Jak umělá inteligence mění svět e-shopů? Méně kliků, ale kvalitnější zákazníci

Dnes

V době AI potřebujeme víc instalatérů než právníků, vysoká škola není nutnost, říká šéf BlackRocku

Včera

Kvíz: Vydejte se s námi do výšin! Lanovky jako technické divy i nezapomenutelné turistické zážitky. Kolik jich poznáte?

Včera

Facebook láká influencery z konkurenčních platforem. Tvůrcům z TikToku nebo YouTube nabízí tři tisíce dolarů měsíčně

Včera

Přísnější hypotéky mohou přibrzdit prodeje investičních bytů. ČNB od dubna mění pravidla

Včera

Méně sedadel, zato s vyššími výdělky. Ekonomická třída v letadlech se postupně zmenšuje ve prospěch tříd prémiových

25. 3. 2026

V Česku desetina, v zahraničí klidně i 30 procent. Marže ticketingových platforem rostou a menší pořadatelé začínají mít problémy

25. 3. 2026

Ropou to jen začíná. Válka v Íránu narušila dodavatelské řetězce hélia, léků i hnojiv. Potraviny by mohly zdražit

25. 3. 2026

Nová obchodní dohoda mezi EU a Austrálií slibuje levnější dovoz, snazší export i šanci českým firmám, míní odborníci