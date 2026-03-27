Český jednorožec Mews mění svou vizuální identitu

Český jednorožec Mews, který poskytuje hotelům a dalším ubytovacím zařízením systém pro správu rezervací, check-inů a vyřizování požadavků jejich hostů, mění svou vizuální identitu. Zatímco konkurence v segmentu hotelových technologií sází na střídmé modré barvy a sterilní fotografie prázdných pokojů, Mews vsadil na výraznou růžovou a komunikační motto „Impact You Can't Ignore", což v překladu znamená dopad, který nelze přehlédnout.
„Hotelnictví vstupuje do zásadního desetiletí. Nároky hostů rostou a zdroje příjmů se rozšiřují za hranice pokojů. Umělá inteligence mění způsob fungování byznysu. Hotely, které v těchto podmínkách uspějí, budou ty, které stojí na sjednocené a adaptabilní infrastruktuře. Proto budujeme operační systém pro hotelový průmysl,“ říká Richard Valtr, zakladatel Mews.
Nová ikona, na kterou firma sází, a která nahrazuje samostatné písmeno M, vychází z původního slova „mews" – londýnských dvorních uliček sloužících jako zázemí a stáje. Zároveň odkazuje na myšlenku neviditelné, ale klíčové infrastruktury.
Za rebrandingem ale nestojí jen estetika. Mews potvrzuje svou ambici stát se operačním systémem světového hotelnictví. Za poslední rok firma urychlila růst SaaS hrubého zisku o 55 %, rozšířila se na 15 000 provozoven ve více než 85 zemích a platforma má přes 132 000 aktivních uživatelů měsíčně. Loni uzavřela investiční kolo Series D ve výši 300 milionů dolarů při valuaci 2,5 miliardy dolarů.