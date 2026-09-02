Český dron z dílny Fly4Future a ČVUT, který „poslouchá na slovo“, oslnil Německo. Uspěl v čtrnáctiměsíční soutěži

Ačkoliv se v poslední době v souvislosti s drony mluví zejména o jejich využití v bojových podmínkách, ve skutečnosti toho umí mnohem více. Přesvědčit se o tom mohli i všichni účastníci více než rok trvající soutěže Fully Autonomous Flight 2.0 pořádané německou Spolkovou agenturou pro průlomové inovace SPRIND, jejíž finále se konalo ve dnech 24. až 27. na letecké základně Fliegerhorst Erding v Bavorsku.
Mezi sedmičku nejúspěšnějších týmů se dostal i ten český, jenž byl složený ze zástupců firmy Fly4Future a Fakulty elektrotechnické ČVUT. A ačkoliv nakonec soutěž skládající se z celkem čtyř jednotlivých úloh opanoval někdo jiný, týmu kolem zakladatele zmíněné společnosti Martina Sasky se i tak podařilo uspět.
Primoco za první letošní pololetí utržilo 100 milionů korun. I tak ale chce do konce roku atakovat miliardu
„Český tým F4F & CTU SkyGraph ukázal výrazně nejlepší řešení disciplíny vyhledávání zraněné osoby a porotu zaujal nejobecnějším řešením a největším komerčním potenciálem,“ ohodnotil jejich vystoupení Kilian Seitz, organizátor soutěže z agentury SPRIND.
Saskův tým se na soutěži představil s dronem, který dokáže převzít pokyn formulovaný běžnou lidskou řečí, sám ho převést do letového plánu a splnit jej bez GPS a ručního řízení.
„Nejdůležitějším výsledkem soutěže pro nás není jen samotné umístění, ale potvrzení, že se z výzkumného konceptu stává obecně použitelná technologie. Dnes je k nasazení podobných robotických systémů často potřeba tým specialistů, kteří připraví misi a přesně naprogramují její průběh. Naším cílem je, aby uživatel jednoduše popsal požadovaný výsledek a systém si sám připravil způsob, jak ho dosáhnout. To výrazně snižuje náklady i nároky na obsluhu a otevírá cestu k praktickému využití létajících robotů v průmyslu, logistice, bezpečnosti nebo při záchranných operacích,“ dodal Saska, který je současně profesorem na FEL ČVUT.