Česká Trigea vyrazila na nákupy do Polska. Stává se majitelem jednoho z pěti nejvýkonnějších obchodních center v zemi

Tuzemský nemovitostní fond Trigea, spadající do skupiny Partners, hlásí významnou akvizici. Za blíže neupřesněnou částku kupuje prémiové obchodní centrum Posnania v polské Poznani, jež patří z finančního hlediska mezi pět nejvýkonnějších v zemi.
„Po nákupu obchodního centra Arkády Pankrác v roce 2024 pokračuje Trigea touto transakcí v posilování své pozice v oblasti retailu. Akvizice obchodního centra v Poznani srovnatelného svou velikostí a vytížeností s pražským obchodním centrem Palladium je proto v souladu s naší dlouhodobou obchodní strategií,“ říká generální manažer a zakladatel zmíněného nemovitostního fondu Tomáš Trčka.
Posnania nabízí prodejcům přes 103 tisíc metrů čtverečních pronajímatelné plochy a téměř 300 obchodních jednotek. Ročně přivítá na 14 milionů návštěvníků, z čehož pochopitelně těží hlavně sami obchodníci, jejichž tržby v letech 2017 až 2024 rostly ročně průměrně 10,9procentním tempem.
„Kombinace prémiové lokality, vysoké návštěvnosti, plné obsazenosti a silných mezinárodních značek dělá z Posnanie jednoznačně jedno z nejlepších obchodních center v Polsku. Podobná aktiva se na trhu objevují jen výjimečně,“ dodává Trčka.