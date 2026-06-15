Menu Zavřít

Česká Trigea vyrazila na nákupy do Polska. Stává se majitelem jednoho z pěti nejvýkonnějších obchodních center v zemi

Redakce
Dnes
Obchodní centrum Posnania
Autor: Nemovitostní fond Trigea
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Tuzemský nemovitostní fond Trigea, spadající do skupiny Partners, hlásí významnou akvizici. Za blíže neupřesněnou částku kupuje prémiové obchodní centrum Posnania v polské Poznani, jež patří z finančního hlediska mezi pět nejvýkonnějších v zemi.

„Po nákupu obchodního centra Arkády Pankrác v roce 2024 pokračuje Trigea touto transakcí v posilování své pozice v oblasti retailu. Akvizice obchodního centra v Poznani srovnatelného svou velikostí a vytížeností s pražským obchodním centrem Palladium je proto v souladu s naší dlouhodobou obchodní strategií,“ říká generální manažer a zakladatel zmíněného nemovitostního fondu Tomáš Trčka.

Retailových parků v Česku přibývá jak hub po dešti. Developeři zrychlují výstavbu a vydávají se i do menších měst
Přečtěte si také:

Retailových parků v Česku přibývá jak hub po dešti. Developeři zrychlují výstavbu a vydávají se i do menších měst

Posnania nabízí prodejcům přes 103 tisíc metrů čtverečních pronajímatelné plochy a téměř 300 obchodních jednotek. Ročně přivítá na 14 milionů návštěvníků, z čehož pochopitelně těží hlavně sami obchodníci, jejichž tržby v letech 2017 až 2024 rostly ročně průměrně 10,9procentním tempem.

„Kombinace prémiové lokality, vysoké návštěvnosti, plné obsazenosti a silných mezinárodních značek dělá z Posnanie jednoznačně jedno z nejlepších obchodních center v Polsku. Podobná aktiva se na trhu objevují jen výjimečně,“ dodává Trčka.

  • Našli jste v článku chybu?

Témata:

Anketa

Měli by zaměstnavatelé povinně uvádět mzdu už v pracovním inzerátu?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Retro kvíz: Jugoška, Balt, Bulharsko i „Mácháč“. Vzpomínáte, kam Čechoslováci jezdili za socialismu na dovolenou?
1/13 otázek
Spustit kvíz


Czech Internet Forum: nejvýhodnější vstupné pořídíte jen do konce června!
VÍCE INFO