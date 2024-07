Bitcoin patří mezi nejcennější aktiva na světě. Svou hodnotou už předběhl i Zuckerbergovu Metu

Tržní kapitalizace bitcoinu se momentálně pohybuje kolem 1,3 bilionu amerických dolarů. To z něj v porovnání s nejhodnotnějšími světovými společnostmi a drahými kovy dělá jedno z 10 nejcennějších aktiv na světě. Už nyní jeho hodnota přesahuje například akcie americké společnosti Meta, jež odpovídají 1,23 bilionu dolarů, či akcie Tesly, které mají hodnotu 788 miliard dolarů. Kromě toho dotahuje i stříbro s tržní kapitalizací 1,4 bilionu dolarů.





„V případě bitcoinu se často setkáváme s pochybnostmi o jeho legitimitě. Řada lidí znevažuje jeho hodnotu nebo investice do kryptoměn považuje za podvod. Letos tomu však bude již 13 let, co se objevil na trhu, a navzdory několika cyklům růstu a propadů se drží mezi nejhodnotnějšími aktivy,“ říká Roman Valihrach, CEO české kryptoměnové burzy Coinmate.

Růst celkové kapitalizace zmíněné kryptoměny pozitivně ovlivnilo třeba schválení spotových bitcoinových ETF či dubnový halving, tedy půlení nebo snížení odměny za těžbu. Po letošním půlení dojde ročně k emitaci 165 tisíc nových bitcoinů, což odpovídá nárůstu menší než jedno procento celkového počtu mincí na trhu.

„Bitcoin, stejně jako každé aktivum, zažívá vzestupy a pády hodnoty. Čím déle s námi však je, tím více dat o těchto periodách máme a můžeme jeho vývoj lépe předvídat. Proto soudím, že by se měl stát běžnou součástí portfolia každého investora, i kdyby se mělo jednat o jednotky procent,“ doplňuje Valihrach s tím, že za posledních pět let dokázal přinést zhodnocení přes 500 procent a jen za poslední rok téměř 100. Letos v březnu dosáhla kryptoměna nového vrcholu. Jedna mince se obchodovala za 73 tisíc dolarů.