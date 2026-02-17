Menu Zavřít

Alza u Bratislavy otevřela své vůbec největší logistické centrum. Na jeho skladovací plošinu by se vešlo přes 4 300 aut

Dnes
Alza
Má rozlohu přibližně 86 tisíc čtverečních metrů a nachází se asi 15 minut od Bratislavy. A na jeho třípodlažní skladové plošině, která je v rámci celé společnosti vůbec první svého druhu, by teoreticky mohlo zaparkovat více než 4 300 automobilů. Takové jsou ve zkratce parametry nového největšího logistického centra české Alzy.

Nový sklad nese jméno SKLC3 – Bernolákovo a jako takový má sloužit coby strategický uzel pro obsluhu zákazníků nejen na Slovensku, ale i v sousedním Maďarsku a Rakousku. Jeho centra jsou mimo jiné tři tisícovky regálů a přes tři tisíce metrů vlastních dopravníků, jež Alze poskytují plnou kontrolu nad efektivitou a budoucím rozvojem logistických procesů.

„Investujeme do technologií, které nám umožní být rychlejší, efektivnější a zároveň udržitelní,“ říká místopředseda představenstva Alzy Miroslav Kövary. Podle jeho kolegy Petera Šupáka, který má v rámci společnosti na starosti expanze, si výstavba centra vyžádala investici přibližně tři miliardy korun a trvala pouhých 381 dní.

Budova je vybavena úsporným LED osvětlením, systémem rekuperace tepla či manipulační technikou na elektrický pohon s Li-Ion bateriemi. V areálu se nacházejí nabíjecí stanice pro elektromobily a okolí haly doplňují zelené plochy podporující lokální biodiverzitu. Současně platí, že centrum dokáže přijímat a expedovat až 100 kamionů najednou a více než 60 dodávek zboží.

