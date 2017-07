V Turecku zadrželi šéfku místní Amnesty International

Turecký deník Hürriyet napsal, že terčem středečního zátahu se stal hotel na ostrově Büyükada v Marmarském moři u Istanbulu. Podle listu byli zadržení ze zatím neznámého důvodu odvedeni k výslechu na místní policejní stanici.

Na začátku června v Turecku zatkli předchozího šéfa místní pobočky AI Tanera Kiliçe. Toho Ankara podezírá z napojení na hnutí duchovního Fethullaha Gülena, jehož turecké vedení považuje za inspirátora loňského nezdařeného pokusu o puč.

AI vyzývá na twitteru k propuštění Eserové

Director of Amnesty International Turkey @aforgutu must be released from incommunicado detention https://t.co/qF4qhqFfPh #G20 #BRAVE pic.twitter.com/FUzFiIBlQ7