Téměř třetina světové populace nemá zaručený přístup k pitné vodě

Mnoho z uvedených 2,1 miliardy lidí sice přístup k pitné vodě má, ale někdy pro ni musí chodit do vzdálených míst. Mnoho dalších pije nefiltrovanou vodu přímo z potoků nebo jezer. Zhruba 844 milionů lidí nemá k dispozici ani takovéto často nejisté zdroje pitné vody.

Kromě toho téměř 900 milionů lidí na celém světě vykonává svou potřebu ve volné přírodě. Mnohde chybí i mýdlo a voda k umytí rukou ve školách a v nemocnicích.

Nečekaní spojenci. Ivanka Trumpová a Exxon bojují za klima. Čtěte více

„Čistá voda a likvidace odpadních vod by neměly být privilegiem bohatých a lidí žijících ve městech,“ citovala dnes agentura DPA generálního ředitele WHO Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse. „Všechny země mají povinnost postarat se o to, aby to měl každý obyvatel k dispozici,“ dodal šéf WHO. Upozornil, že znečištěná voda a nezlikvidované výkaly mohou šířit nemoci, a to i smrtelné.

Každý rok zemře podle údajů OSN na průjmová onemocnění 361 tisíc dětí mladších pěti let. Většinou jde o následek zamořené pitné vody, která může vyvolat choleru a další nemoci.

Mezi rozvojové cíle patří i zajištění pitné vody a vlastních toalet všem obyvatelům planety do roku 2030.

Přečtěte si také: