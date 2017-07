Poklad, nebo zástěrka? Britové prý našli v nacistickém vraku zlato za miliardy

Britská společnost prováděla prostřednictvím pronajaté norské lodi Seabed Constructor výzkum 190 kilometrů jihozápadně od pobřeží Islandu. Tedy v místech, kde v roce 1939 ztroskotala nacistická loď SS Minden. Ta údajně převážela zlato z jihoamerických bank do Německa. Cestou ji však objevilo britské námořnictvo a kapitán německé lodi údajně zvolil možnost raději poslat cenný náklad ke dnu.

Zprávy o velkém pokladu byly považovány spíše za pověst, protože v historických dokumentech a lodních záznamech se o převáženém zlatu nic nepsalo. Podle oficiálních listin měla loď převážet pryskyřici z Brazílie za účelem průmyslového použití.

Tvrzení Britů, že hledají poklad, nevěřily ani islandské úřady, které jej považovaly jen za zástěrku pro nelegální činnost a v dubnu nařídily britské společnosti, aby průzkumu okamžitě zanechala a prostor opustila.

„Ta Britská společnost buď objevila nějaké nové informace, které osmdesát let všem unikaly, nebo používá Minden jako zástěrku pro něco jiného, co zkoumají na dně oceánu. Ta druhá možnost mi přijde pravděpodobnější,“ zpochybňoval verzi Advanced Marine Services islandský historik Illugi Jökulsson.

O tři měsíce později však Britové přišli s tvrzením, že v nacistickém vraku skutečně našli truhlu, která by podle jejich odhadů měla obsahovat zlato v přepočtu za 2,9 miliardy korun. Zároveň podali žádost islandské vládě k umožnění vyvrtání díry do trupu lodi, kterou by si mohli poklad vyzvednout.

Islandské úřady teď musí posoudit, komu nacistická loď patří a kdo má na případný poklad nárok. Stále však mohou pracovat i s verzí, že domnělé zlato je jen výmyslem Britů, kteří se povolením k jeho vyzvednutí chtějí znovu vrátit ke svému utajenému výzkumu na dně moře.

