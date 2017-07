Miliardový kontrakt. Total bude rozvíjet íránské plynové pole

Total se podpisem uvedené smlouvy stává první západní společností tohoto energetického sektoru, která se do Íránu vrátí. „Touto velkou dohodou Total oficiálně zahájil novou etapu v historii partnerství naší země s Íránem,“ prohlásil generální ředitel společnosti Patrick Pouyanne.

Francouzský partner se na projektu o kapacitě 400 tisíc barelů ropného ekvivalentu denně podílí 50,1 procenta a čínský 30 procenty, íránská společnost Petropars pak drží 19,9 procenta. Náklady na první fázi rozvoje pole budou podle kalkulací Totalu činit zhruba dvě miliardy dolarů a společnosti předpokládají, že plyn z něho bude dodáván na íránský trh od roku 2021.

Total věří, že kontrakt otevře dveře dalším evropským investicím

.@Total pioneer in #Iran with giant #gas contract open door for more business between #France #EuropeanUnion and Iran pic.twitter.com/h4sOg0x262