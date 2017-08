Lesy ČR odmítly kácet podél trati. Nyní čelí exekuci

Drážní úřad vydal rozhodnutí k vykácení stromů loni v květnu a nařídil, aby stromy podél železnice na Karlovarsku byly vykáceny do září. Lesy ČR to odmítly a odvolaly se k ministerstvu dopravy, které letos na jaře rozhodnutí potvrdilo. Lesy ČR proto začaly s přípravami na kácení a zároveň podaly žalobu proti ministerstvu dopravy na zrušení rozhodnutí. Napsala to Mladá fronta Dnes.

Mezitím však byla uvalena exekuce na sídlo firmy v Hradci Králové a také například na některé budovy krajského ředitelství, o zahájení exekuce dostal podnik vyrozumění 21. července spolu s výzvou, že svou povinnost musí splnit do 30 dnů. „S kácením se začne příští týden, nyní se v místě takzvaně svěrkují stromy, kdy zjišťujeme přesný objem těžby,“ cituje deník mluvčí Lesů ČR Evu Jouklovou.

Lesům ČR se nelíbí, že stromy musí odstranit na vlastní náklady. Podle nich Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) zanedbala prevenci. Nařízení kácení kolem kolejí může být podle Jouklové například pro některé drobné vlastníky lesa likvidační. Podle SŽDC ale preventivní činnost funguje tak, že správce železnic vyzve v případě ohrožení dráhy vlastníka pozemku, aby zasáhl. Pokud majitel lesa kácení odmítne, rozhoduje Drážní úřad a může následovat právě až exekuce.

