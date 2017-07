Kariérní řád učitelů zaveden nebude. Návrh narazil u poslanců

Kariérní řád učitelů předpokládal, že pedagogové budou zařazeni do tří stupňů od začínajících přes samostatné po vynikající. Podle tohoto zařazení měli být také odměňováni. Každý začínající učitel by musel absolvovat dvouleté adaptační období, zakončené atestačním řízením ve škole, v níž by působil. Pomáhal by mu takzvaný uvádějící učitel za příplatek 3000 korun měsíčně, nebo 1500 korun při sníženém úvazku.



Třítisícový příplatek měli mít ze zákona rovněž učitelé třetího stupně za to, že by zajišťovali profesní rozvoj pedagogických pracovníků školy a metodicky usměrňovali a koordinovali vzdělávací a výchovnou činnost učitelů. Celkem si díky postupu do vyššího tarifního stupně měli polepšit o 5000 korun měsíčně.



Novela měla pomoci také nepedagogům v řadách učitelů, kteří na středních školách vyučují odborné předměty. Odborná kvalifikace by byla uznána těm, kdo za sebou mají nejméně 20 let v oboru.