Justice zrychlila. Především v civilním řízení okresních soudů

„Justice je s výjimkou zhruba pěti okresů velmi uspokojivě rychlá,“ konstatoval ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO). Za zrychlením podle něj stojí dvě příčiny. Jednak to, že se podařilo - mimo jiné i změnou advokátního tarifu - snížit počet bagatelních soudních sporů o zanedbatelné částky, jednak to, že posily v podobě nově jmenovaných soudců začaly adresně mířit k soudům, které měly největší problémy.

Civilní spory nyní nejdéle trvají na Chomutovsku, Lounsku, Ústecku, Břeclavsku a v okresech Brno město a Brno venkov. U trestních kauz se nejdelší dobu čeká na verdikt na Chomutovsku, Ústecku, Děčínsku, Českolipsku, Liberecku a Jablonecku. Pelikán uvedl, že ministerstvo musí těmto soudům přidat soudce i další aparát a také tam zlepšit organizaci práce. Pomalost soudů totiž často není dána jejich nevýkonností, ale zatížením již z 90. let.

„Chomutov je klasický příklad soudu, který byl mnoho let zanedbávaný. V určité době tam bylo málo soudců a hodně věcí, ty věci se nahromadily a problém se začal nabalovat,“ popsal ministr.

Mediánová délka civilního řízení činí na Chomutovsku 882 dní. K nejrychlejším v civilních případech naopak patří okresní soudy spadající pod českobudějovický a středočeský krajský soud. Například na Domažlicku je mediánová délka řízení 109 dní. Trestní řízení je nejkratší na Kutnohorsku (medián 36 dní) a na Svitavsku (37 dní). Pro srovnání, na Ústecku trvá 385 dní.

Podle statistických údajů loni zabralo civilní řízení u okresních soudů v průměru o 54 dní kratší dobu než v roce 2015. Ministerstvo uvedlo, že polovinu sporů se podařilo vyřídit do sedmi měsíců. Polovina trestních kauz skončila u okresních soudů do čtvrt roku. Úřad však zároveň připustil, že justice má časový problém s vyřizováním právně nejsložitějších případů. Skutečnost, že u krajských soudů trvá každá desátá věc téměř pět let a že se kupí nedodělky ve správním soudnictví, označil Pelikán za nepřijatelnou.

Počet civilních případů nově příchozích na soudy je v současnosti nejnižší za posledních osm let. Nejvyšší byly tyto hodnoty v roce 2009, kdy okresní soudy ročně obdržely 576 000 nových věcí. Loni to bylo 334 000 věcí. Také počty trestních věcí v posledních třech letech klesají.

