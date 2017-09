Hurikán Irma míří na Floridu. Před pevninou zesílí

Kvůli hurikánu Irma, který si už v Karibiku vyžádal nejméně 24 obětí, nařídily americké úřady na Floridě jednu z největších evakuací v historii, která se týká asi 6,3 milionu lidí. Na 540 tisíc lidí se má evakuovat také v pobřežní oblasti státu Georgia. Ve státech Virginie a Alabama byl vyhlášen stav ohrožení. Povinná evakuace se podle agentury Reuters dotkla i letoviska Mar-a-Lago, které vlastní prezident Donald Trump. Areál leží na východním floridském pobřeží ve městě Palm Beach.

Hurikán zatím na Floridě způsobil výpadky elektřiny, které zasáhly asi 25 tisíc lidí. Úřady zesílily výzvy k evakuaci, podle guvernéra Ricka Scotta by obyvatelé ohrožených regionů do nedělního poledne (podvečera SELČ) měli své domovy opustit, protože je může zaplavit až tři a půl metru vysoký příval vody. Exodus komplikuje podle médií nedostatek benzínu, prázdná je třetina čerpacích stanic ve floridských městech.

Dvoumilionová Havana dnes vyhlásila stav ohrožení, nejvyšší stupeň pohotovosti v případech přírodních pohrom. Postupující hurikán Irma hrozí kubánské metropoli záplavami, vlny rozbouřeného oceánu mohou dosáhnou výše až osmi metrů. Problémy bude mít Havana částečně i v neděli.

Ohroženy jsou pobřežní čtvrti města, jehož část se nachází v záplavové zóně. Voda už částečně zaplavila pobřežní promenádu Malecón, ulice bičuje nepřetržitý silný déšť, vítr vyvrací stromy a ničí sloupy veřejného osvětlení. Z Kuby, kterou hurikán kategorie pět nezasáhl několik dekád, zatím nejsou hlášeny žádné oběti.

České ministerstvo zahraničí dnes znovu důrazně varovalo před cestami do Karibiku a na Floridu, zejména do její jižní části. Všem, kdo plánují cestu do těchto oblastí, nebo se v této lokalitě již nacházejí, doporučuje sledovat internetové stránky Národního centra pro hurikány (NHC). Obdobné varování ministrerstvo vydalo už ve čtvrtek.

V předchozích dnech způsobil hurikán Irma značné škody na ostrovech Svatý Martin a Svatý Bartoloměj. Podle francouzské zajišťovny Caisse Centrale de Reassurance (CCR) dosáhnou škody na majetku nejméně 1,2 miliardy eur (asi 31 miliard korun). Na obou těchto ostrovech zemřelo v důsledku hurikánu Irma nejméně 13 lidí. Na ostrově Svatý Martin je podle místních úřadů nyní neobyvatelných 60 procent domů.

Hurikán Katia, který se zformoval nad Mexickým zálivem, zabil v Mexiku dva lidi, které v hornatém státě Veracruz zavalil sesuv půdy. Katia zasáhla mexické pobřeží s rychlostí větru 120 kilometrů a klasifikována byla jako hurikán prvního stupně. Během dne zeslábla na tropickou bouři.

