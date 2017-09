Herec Jan Tříska je ve vážném stavu, spadl z Karlova mostu

„Z důvodu vážného zranění pana Jana Třísky jsme prozatím odložili natáčení filmu Na střeše. O situaci nemáme podrobnější informace a nebudeme se k ní vyjadřovat. Nový začátek natáčení řešíme a oznámíme ho,“ uvedla mluvčí filmu Uljana Donátová.

V sobotu hovořily první informace o tom, že muž z mostu skočil. „Nemůžeme nic takového potvrdit, událost stále vyšetřujeme,“ řekl dnes Hulan. Muže z vody vytáhli cestující z okolo projíždějící lodi a až do příjezdu záchranářů ho oživovali. „Když ho záchranáři přebírali, měl už obnovenou srdeční funkci,“ sdělila v sobotu mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová.

Muže z vody vytáhli dva cestující z okolo projíždějící lodi. Nejevil známky života, nedýchal a byl v bezvědomí. „Oba zachránci ho proto za pomoci telefonických instrukcí operátorky záchranné služby oživovali až do příjezdu záchranářů. Ti ho přebírali už s obnovenou srdeční funkcí,“ sdělila ČTK mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová. Záchranáři poté pacienta uvedli do umělého spánku, zajistili mu dýchací cesty a převezli ho do Ústřední vojenské nemocnice.

Mluvčí Ústřední vojenské nemocnice Jitka Zinka dnes řekla, že pacient je ve vážném stavu na jednotce intenzivní péče.

Tříska si jako jeden z nejtalentovanějších herců generace 60. let vysloužil přezdívku český Marlon Brando. V roce 1977 se rozhodl pro emigraci z komunisty ovládané země. Usadil se v Kalifornii, dokázal prorazit i v Hollywoodu. Ve Spojených státech natočil 44 filmů, z nich dva s Milošem Formanem - Ragtime a Lid versus Larry Flynt.

Po emigraci se komunistický režim v Československu snažil Třísku, který měl vždy blízko k disentu, vymazat z povědomí lidí. Filmy či například televizní seriál F.L.Věk, ve kterých hrál, se nesměly vysílat. Po změně režimu v roce 1989 se vrátil do českého povědomí triumfálními výkony v roli krále Leara na jevišti a jako učitel Igor Hnízdo ve filmu Obecná škola.

V Česku se po roce 1989 objevil také například ve filmech Řád, Rok ďábla, Želary, Jedna ruka netleská, Horem pádem, v poslední době ve filmu Jana Svěráka Po strništi bos. Také hraje v televizi. V divadle vystupuje například na Letních shakespearovských slavnostech, hrál i v Divadle Na Jezerce.

Od roku 1982 žije v Los Angeles s manželkou Karlou, původně herečkou, dnes manažerkou v hotelu Bel Air, s kterou mají dcery Karlu a Janu. Je znám jako asketa, má rád pořádek, dobrou a zdravou kuchyni, nekouří, nepije alkohol, nevyhledává večírky a běhá. Pěstuje kaktusy, zajímá se o jazyky, studuje mapy.

Film Na střeše má být třetím scenáristickým (po Pojedeme k moři a komedii Celebrity s.r.o.) a druhým režijním počinem Jiřího Mádla. Předlohou absolvoval studia scenáristiky ve Spojených státech. Jde o příběh osamělého starého pána, jemuž do života vtrhne Vietnamec. Mádl již musel projekt několikrát odsunout.

Jan Tříska patří k nejoblíbenějším českým hercům, uspěl i v USA

Jan Tříska patří k nejoblíbenějším českým hercům posledních desetiletí. V roce 1977 se rozhodl pro emigraci z komunisty ovládané země. Usadil se v Kalifornii, dokázal prorazit i v Hollywoodu. Nyní do vlasti často jezdí, hraje zde v divadle a objevil se v řadě filmů.

Po emigraci se komunistický režim v Československu snažil Třísku, který měl vždy blízko k disentu, vymazat z povědomí lidí. Filmy či například televizní seriál F.L.Věk, ve kterých hrál, se nesměly vysílat. Po změně režimu v roce 1989 se vrátil do českého povědomí triumfálními výkony v rolích krále Leara a učitele Igora Hnízda ve filmu Obecná škola.

Pražský rodák Tříska (4. listopadu 1936) vystudoval Divadelní fakultu AMU. „Jako mladý jsem se účastnil recitačních soutěží. Na jedné z nich si mě všiml Karel Höger. O přestávce za mnou přišel a zeptal se, co chci studovat. Odpověděl jsem: tanečníka. A on: můžete být dobrým hercem,“ vzpomínal Tříska na své rozhodnutí stát se hercem.

Hned po škole nastoupil do Národního divadla: „Byl jsem hloupý, vzpurný mladík, který měl jen to drzé čelo.“ Přesto zde vytvořil řadu vynikajících rolí vrcholících Shakespearovým Romeem.

V roce 1966 zakládal spolu s Otomarem Krejčou Divadlo za branou. Hrál v řadě Krejčových inscenací, točil filmy i televizní hry (Srpnová neděle, Lidé z maringotek, Radúz a Mahulena). V roce 1972 bylo Divadlo za branou zavřeno a o pět let později Tříska emigroval.

Jeho rozhodnutí uzrálo na Tři krále, poté, co zavřeli Václava Havla (ten byl Třískovým svědkem na svatbě v roce 1968). To už měl Tříska za sebou podpis manifestu Dva tisíce slov a z toho vyplývající omezení v televizi i u filmu. Manželé odešli nejprve do Řecka a pak do kanadského Toronta, kde měli příbuzné.

Jen pár měsíců po útěku už Tříska hrál v New Yorku ďábla Wolanda v Mistrovi a Markétce. „I když neuměl dostatečně anglicky, svým projevem a osobností strhl obecenstvo,“ psaly kritiky. Čerstvého imigranta pro tento part obětavě připravoval Jiří Voskovec. V Americe Tříska natočil mimo jiné filmy Semtex blues, Nevěrně tvá, Rudí, Lid versus Larry Flynt, Andersonville či Ronin. Divadelním vrcholem byla role Jepichodova v Čechovově Višňovém sadu, který režíroval Peter Brook.

Od roku 1982 žije v Los Angeles s manželkou Karlou, původně herečkou, dnes manažerkou v hotelu Bel Air, s kterou mají dcery Karlu a Janu. Je znám jako asketa, má rád pořádek, dobrou a zdravou kuchyni, nekouří, nepije alkohol, nevyhledává večírky a běhá. Pěstuje kaktusy, zajímá se o jazyky, studuje mapy.

V Česku se po roce 1989 krom Obecné školy objevil například ve filmech Řád, Rok ďábla, Želary, Jedna ruka netleská, Horem pádem, v poslední době ve filmu Jana Svěráka Po strništi bos. Také hraje v televizi. V divadle vystupuje například na Letních shakespearovských slavnostech, hrál i v Divadle Na Jezerce.