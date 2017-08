Demolice paměti. Reportáž z města, kde si potomci vrahů a obětí dodnes nakukují do oken

Po náměstí se prochází omladina a za hlasitého zvuku slovenského rapu olizuje právě nakoupené nanuky. V restauraci Modrá hvězda hned vedle zdejšího barokního chrámu posedává brzy odpoledne řada místních. Sympatický hostinský mžikem čepuje půllitr a z hlavy diktuje stručnou denní nabídku: výpečky s houskovým a guláš s bramborovým. Oboje velmi chutné. A hlavně za lidové ceny.

Jsme v obci s jednou z nejnižších kupních sil v zemi. Vítejte v Postoloprtech, mírumilovném městečku v severozápadních Čechách, kde čas plyne tak pomalu, jako se vynořují z paměti vzpomínky místních na to, co se tu odehrálo bezprostředně po válce.

Postoloprty se v květnu a červnu 1945 staly dějištěm genocidy na místním německy mluvícím obyvatelstvu. Oficiálně bylo zavražděno téměř 800 lidí, německá strana eviduje více než 1500 nezvěstných. Kolik obyvatel Žatecka neboli Saazerlandu bylo po válce skutečně zabito, nikdo neví. Kromě poválečné exhumace, nařízené parlamentní komisí, se žádný rozsáhlejší průzkum nedělal. Sami vrazi při vyšetřování v roce 1947 uvedli, že obětí bylo „asi tisíc“.

Jistě však jde o největší etnickou čistku na jednom místě v Evropě od konce druhé světové války do masakru v bosenské Srebrenici v polovině 90. let. Srovnání se Srebrenicí je více než příznačné – i Postoloprty ležely před válkou přesně na česko-německé jazykové hranici, obě etnika tu byla početně téměř vyrovnaná.

Vzpomínky obětí a jejich potomků pomalu mizí v minulosti a jejich zbytky navíc nedávno zastínila demolice bývalých kasáren v centru obce, místa největších zvěrstev spáchaných příslušníky československé armády a místními revolučními gardisty. Majitelka kasáren a postoloprtská zastupitelka Hana Elsnicová nechala loni památku genocidy zbourat, ačkoli ještě před několika lety uvažovala o její rekonstrukci a přestavbě na domov pro seniory a také částečně na muzeum.

Nic z toho se však neuskuteční. Na místě, kde byly před smrtí soustředěny stovky sudetských Němců a kde jsou podle svědectví některých pamětníků dodnes hroby obětí, budou stát rodinné domky se zahradami.

„Jestli to bude za pět nebo za deset let, to záleží na tom, jak se budou vyvíjet Postoloprty jako takové. Lidé se sem musejí chtít stěhovat, obyvatel stále lehce ubývá,“ říká Hana Elsnicová, která se podle svých slov koupí kasáren snažila zabránit výstavbě supermarketu na místě tragédie. „Věřte, že demolice nebylo jednoduché rozhodnutí. Pro mě ani třeba pro moji maminku, která na ten dům koukala celý život z okna,“ doplňuje zastupitelka.

Celý článek najdete v aktuálním vydání týdeníku Euro, které vychází 7. srpna a ke stažení je na www.alza.cz/euro